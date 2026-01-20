Wiederaufstieg in Sicht: Teutonia trennt sich dennoch vom Trainerduo

– Foto: Frank Arlinghaus

Der SSC Teutonia kämpft um den Wiederaufstieg in die Berlin-Liga. Umso überraschender erfuhr FuPa nun vom Aus des Trainerteams zum Ende der laufenden Saison.

Nach zwei Jahren in der Berlin-Liga stieg der SSC Teutonia im vergangenen Sommer in die Landesliga ab. Dort sind die Spandauer nun aber wieder mittendrin im Kampf um die Tabellenspitze und den damit verbundenen (Wieder-)Aufstieg. Trotz der guten sportlichen Leistungen wurde nun bekannt, dass sich der Verein zum Saisonende von Trainer Matthias Wolk und dessen Co-Trainer Karsten Brand trennen wird. Wolk bestätigte FuPa die Trennung. Demnach werde der Verein mit beiden nicht über die aktuelle Spielzeit hinaus verlängern. Weiter dazu äußern wollte sich der Trainer zunächst nicht. Wolk wie auch Brand sind echte Urgesteine beim SSC Teutonia, wirkten zunächst als Spieler und letztlich über Jahre hinweg als Trainergespann.

