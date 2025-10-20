Wiederauflage des Endspiels? Die Viertelfinals im Frauen-Landespokal

Am Montagnachmittag wurden die Viertelfinal-Begegnungen in den beiden Landespokal-Wettbewerben der Fußballerinnen ausgelost. Im Polytan-Landespokal könnte es dabei zur Wiederauflage des Endspiels kommen: Der Sieger aus Saxonia Tangermünde und dem 1. FC Magdeburg trifft nämlich auf den Halleschen FC. Außerdem winkt das Derby zwischen dem FC Stahl Aken und der SG Union Sandersdorf, sofern die Unionerinnen ihr noch ausstehendes Achtelfinale beim VfB Ottersleben gewinnen.

Hallescher FC - Sieger FSV Saxonia Tangermünde/1. FC Magdeburg

Die Viertelfinal-Paarungen im FSA-Kleinfeld-Pokal

MTV Welsleben - FC RSK Freyburg

SV Blau-Weiß Zorbau - SV Rotation Aschersleben

SV Grün-Weiß Potzehne - Eilslebener SV

VfB Scharnhorst Großgörschen - Sieger FSV R-W Bad Schmiedeberg/FSV Raßnitz

Die Viertelfinalisten im Polytan-Landespokal

Hallescher FC (Humanas-Verbandsliga)

SSV Besiegdas Magdeburg (Humanas-Verbandsliga)

SV Allemannia Jessen (Humanas-Verbandsliga)

FSG Irxleben/Niederndodeleben (Humanas-Verbandsliga)

FC Stahl Aken (Landesliga Nord)

SV Allstedt (Landesliga Süd)

Sieger VfB Ottersleben (LL Nord) - SG Union Sandersdorf (VL)

Sieger FSV Saxonia Tangermünde (LL Nord) - 1. FC Magdeburg (RL) Die Viertelfinalisten im FSA-Kleinfeld-Pokal MTV Welsleben (Regionalklasse 1)

Eilslebener SV (Regionalklasse 1)

SV Rotation Aschersleben (Regionalklasse 2)

SV Blau-Weiß Zorbau (Regionalklasse 4)

FC RSK Freyburg (Regionalklasse 4)

VfB Scharnhorst Großgörschen (Regionalklasse 4)

SV Grün-Weiß Potzehne (Regionalklasse 1)

Sieger R-W Bad Schmiedeberg (RK 2) - FSV Raßnitz (RK 3)

Zum Livestream der Landespokal-Auslosung

