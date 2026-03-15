Wieder zweistellig: Pflugfelden verliert 0:17, AKV kassiert 14 Tore

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Was sich in Ludwigsburg abspielte, war keine gewöhnliche Niederlage mehr, sondern ein völliger Zusammenbruch. FV Löchgau II gewann mit 14:0 und ließ dem AKV B.G. Ludwigsburg von der ersten Minute an keine Luft. Max Bolender eröffnete den Torreigen früh in der 3. Minute, danach schlug es fast im Minutentakt ein. Leandro Franco traf doppelt (22., 23.), Justin Sylla legte nach (28.) und Felix Koppe schraubte das Ergebnis mit vier Treffern (44., 45., 61., 62.) in absurde Höhen. Auch Dennis Decker (55.), erneut Justin Sylla (66.), Fabijan Spaqi (80.), Sascha Bartholme (83., 87.) und Fabian Reiß (84.) trugen sich ein. Für Löchgau II ist dieses Spiel ein Befreiungsschlag und ein Statement zugleich, für den AKV eine weitere tiefe Wunde in einer ohnehin schweren Saison. ---

Besigheim hat seine starke Position eindrucksvoll untermauert. Beim 4:1 gegen SV Salamander Kornwestheim setzte die Mannschaft früh die Zeichen. Pascal Wolter traf in der 18. Minute zur Führung und legte in der 36. Minute das 2:0 nach. Zwar brachte Nico Schürmann Kornwestheim in der 50. Minute noch einmal heran, doch Besigheim antwortete mit Klarheit. Vasilios Tsouloulis stellte in der 56. Minute den alten Abstand wieder her und machte in der 74. Minute mit dem 4:1 alles klar. Besigheim steht nun bei 39 Punkten und festigt Rang vier. Kornwestheim bleibt bei 37 Punkten und verpasste es, selbst einen großen Schritt zu machen. ---

Es war kein rauschender Sieg, aber ein enorm wichtiger für TSV Schwieberdingen. In Aldingen reichte ein frühes Tor von Piero Stampete in der 17. Minute, um mit 1:0 zu gewinnen. TV Aldingen blieb damit nach dem spektakulären 2:3 in Kornwestheim erneut ohne Ertrag und steht weiter bei 36 Punkten. Schwieberdingen dagegen hat nach dem 9:0 in der Vorwoche direkt nachgelegt und sich auf 30 Punkte verbessert. Es war ein Sieg der Disziplin, der Ruhe und der klaren Ordnung. ---

Heimsheim hat seine Rolle als erster Verfolger mit Nachdruck behauptet. Gegen TASV Hessigheim gewann der Aufsteiger 2:1 und machte früh klar, wohin der Nachmittag laufen sollte. Lino Widmaier traf bereits in der 3. Minute zum 1:0 und legte in der 18. Minute das 2:0 nach. Hessigheim kam zwar durch Max Keller in der 83. Minute noch einmal heran, doch mehr ließ Heimsheim nicht mehr zu. Mit nun 41 Punkten bleibt die Mannschaft klar in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Hessigheim bleibt bei 30 Punkten und verpasste es, selbst noch einmal Druck nach oben aufzubauen. ---

Dieses Spiel war offen, wild und in beide Richtungen kippbar. TSV Merklingen und FC Marbach trennten sich 3:3 – und schon der Beginn hatte Tempo. Kai Dominik Woischiski traf in der 2. Minute zum 1:0 für Merklingen, doch fast sofort schlug Marbach zurück: Erst durch ein Eigentor von Benjamin Grieshaber (8.), dann durch Burak Yalman zum 1:2 (10.). Merklingen kämpfte sich zurück, wieder durch Kai Dominik Woischiski (58.), ehe Pablo Wendelin Mailänder Marbach erneut in Führung brachte (69.). Dass Dzanan Mehicevic in der 83. Minute noch das 3:3 erzielte, passte zu einem Spiel, das nie zur Ruhe kam. Marbach steht nun bei 33 Punkten, Merklingen bei 31. ---

Phönix Lomersheim hat den nächsten wichtigen Schritt gemacht und SV Pattonville mit 3:2 bezwungen. Früh brachte Tim Dettinger die Gastgeber in Führung (7.), kurz vor der Pause erhöhte Bleon Delija auf 2:0 (45.). Doch Pattonville kam zurück. Selvedin Shanmugarajah verkürzte in der 65. Minute, Emrah Akpolat stellte nur zwei Minuten später auf 2:2. Es drohte, ein Spiel zu kippen, das Phönix eigentlich im Griff hatte. Dann aber übernahm Lars Greinert Verantwortung und verwandelte in der 81. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2. Phönix steht damit bei 28 Punkten und verschafft sich Luft. Pattonville bleibt bei 27. ---

Der TSV Münchingen hat sich nach den unruhigen Tagen rund um das personelle interne Beben mit einer brachialen Antwort zurückgemeldet und den TV Pflugfelden mit 17:0 überrollt. Schon in den ersten Minuten war die Richtung dieser Partie unmissverständlich. Etienne Stadler traf in der 3. Minute zum 1:0, nur eine Minute später erhöhte Steffen Butz auf 2:0. Danach setzte sich der Sturmlauf ohne Unterbrechung fort. Tamino Filipaj stellte in der 18. Minute auf 3:0, Jonas Gnauck traf zum 4:0 (40.), Niels-Torben Kansy legte noch vor der Pause das 5:0 nach (45.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Münchingen gnadenlos. Marvin Nnadi eröffnete die zweite Halbzeit mit dem 6:0 (48.), Marcel Gans erhöhte auf 7:0 (54.). Danach begann der große Auftritt von Nnadi, der mit seiner Wucht und Konsequenz das Ergebnis immer weiter in die Höhe trieb. Er traf zum 8:0 (58.), 9:0 (63.), 13:0 (75.), 15:0 (80.) und 16:0 (88.). Dazwischen schraubten Tamino Filipaj mit weiteren Treffern zum 10:0 (68.), 14:0 (77.) und 17:0 (90.) sowie Shabir Elmy mit dem 11:0 (70.) und Etienne Stadler mit dem 12:0 (73.) das Resultat weiter nach oben. ---