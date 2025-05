Wieder wird es torreich

Weida zeigte sich von der Niederlage der Vorwoche gegen ein starkes SCHOTT Jena erholt und ließ von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlässt. Beim FC Thüringen fehlte Dustin Schmidt wegen der 5. Gelben Karte, dafür rückte Till Schöneich wieder ins Team. Bereits in der Anfangsphase ebnete Weida mit einem Doppelpack den Weg zum Auswärtssieg. Tobias Metzner und Kapitän Maximilian Dörlitz waren erfolgreich. Wenig später der Meininger Anschlusstreffer durch Jamie Huber. Aber Weida spielte weiter stark und erzielte noch vor der Pause zwei weitere Tore. Mittelfeldspieler Ilja Sevcuks und Oliver Peuker trafen ins Meininger Tor.



Leider musste zur Pause Weidas starker Sechser Dominic Schmidt verletzt in der Kabine bleiben, für ihn kam Angreifer Maximilian Wetzel. Zehn Minuten nach Wiederbeginn verkürzte der VfL durch Fabrice Weber auf 2:4, aber der FC Thüringen antwortete mit einem weiteren Doppelpack. Eigengewächs Pascal Kache gelang das 5:2 und Oliver Peuker traf mit seinem zweiten Tor im Spiel zum Endstand von 6:2. Der Weidaer Torschütze vom Dienst übernahm damit mit 19 Treffern die Führung in der Torschützenliste der Landesliga. Ein überzeugender hoher Auswärtssieg der Weidaer Mannschaft. Zwölf Tore gegen Konkurrent Meiningen können sich sehen lassen. Für den FC Thüringen war es im 25. Punktspiel der 15. Saisonsieg. Mit 24 Punkten zählt Weida zu den besten Teams der Rückrunde und hat damit schon mehr Punkte auf dem Konto als in der gesamten Hinrunde. Am Sonnabend steigt für Weida das nächste Auswärtsspiel. Diesmal beim FC Saalfeld, der ebenfalls noch im Abstiegsstrudel steckt. Anstoß ist wiederum erst um 16:00 Uhr.