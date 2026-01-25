Wieder viele FCH-Tore im zweiten Test

Der Südwest-Regionalligist FC Homburg hat sich am Sonntag in einem internationalen Testspiel gegen den FC Jeunesse Carnach mit 6:0 durchgesetzt. Die Saarpfälzer zeigten sich dabei erneut torhungrig.

Am heutigen Sonntagnachmittag absolvierte unser FC 08 Homburg ein Testspiel gegen den FC Jeunesse Canach. Gegen den luxemburgischen Erstligisten setzten sich die Grün-Weißen auf dem Jahnplatz mit 6:0 durch.

Nach gut fünf Minuten kamen die Homburger zu ihrer ersten Tormöglichkeit. Oliver Kovacic setzte eine Flanke aus kurzer Distanz volley über den Kasten. In der 15. Minute dann aber die Führung für unseren FCH. Probespieler Mamin Sanyang brach nach vorne durch und lupfte den Ball über den gegnerischen Keeper von der Strafraumgrenze aus ins Gehäuse. Zehn Minuten später bauten die Gastgeber ihre Führung aus. Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte Schiedsrichter Marco Niebergall auf den Elfmeterpunkt. Hilal El-Helwe verwandelte den Strafstoß souverän zum 2:0.

Erfreuliche Nachricht: Michael Heilig gab heute nach seinem Kreuzbandriss sein Comeback und stand erstmals wieder für unseren FCH auf dem Platz. Herzlich willkommen zurück, Michi!

Aber auch die Gäste kamen immer mal wieder in den gegnerischen Strafraum. So parierte Keeper Lukas Hoffmann in der 27. Minute einen Versuch der Luxemburger. Die Homburger erspielten sich allerdings die besseren Möglichkeiten. So bauten sie ihre Führung vor der Pause durch El-Helwe, der sich den Ball im Sechzehner am Gegenspieler vorbeilegte und in den spitzen Winkel traf, auf 3:0 aus. Kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit hatten die Grün-Weißen durch Kovacic noch einen Lattentreffer zu verzeichnen. So blieb es zur Pause beim 3:0 für unseren FCH.

In der zweiten Halbzeit wechselte Cheftrainer Roland Seitz durch und brachte Nils Röseler, Justin Petermann, Frederic Baum, Armend Qenaj, Nico Jörg, Miguel Gonçalves, Manuel Kober und Keeper Elias Cervenka in die Partie. Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs wurden die Homburger offensiv immer wieder gefährlich. Kovacic brachte in der 56. Minute den Ball im Tor unter, der Treffer zählte wegen Abseits jedoch nicht. Die Gäste agierten in der zweiten Halbzeit jedoch offensiv gefährlicher als in der ersten. So kamen sie in der 62. Minute zu einer guten Möglichkeit, als aus spitzem Winkel das Tor knapp verfehlt wurde. Zwei Minuten später trafen sie nach einem Konter die Latte.

In der 72. Minute bauten die Homburger ihre Führung durch Nicolas Jörg dann aber weiter auf 4:0 aus. Die Luxemburger kamen weiterhin zu guten Möglichkeiten, verursachten in der 80. Minute durch ein Eigentor nach einem missglückten Rückpass zum Torwart allerdings das 5:0. In der 89. Minute setzte Nico Jörg, der eine Flanke von Qenaj volley in den spitzen Winkel versenkte, mit einem schönen Treffer den Schlusspunkt zum 6:0-Endstand für unseren FCH gegen den FC Jeunesse Canach.

„Dass wir zu Null gespielt haben, ist schön. Dennoch haben wir ein paar Chancen zu viel zugelassen. Zwar haben wir auch wieder einige Tore erzielt, was guttut. Aber trotzdem haben wir noch viel Arbeit vor uns“, lautet das Fazit von Cheftrainer Roland Seitz.

Am kommenden Samstag, den 31. Januar bestreitet unser FCH einen Tag vor der Abreise ins Trainingslager ein Testspiel gegen den SC Freiburg II. Die Partie findet um 14 Uhr in Daxlanden statt.