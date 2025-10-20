Wieder viel Spektakel, wieder wenig Ertrag – Altenstadt spielt Remis

Es bleibt dabei. Spielt der TSV Altenstadt zu Hause nicht unbedingt gegen einen Abstiegskandidaten, kommen die Zuschauer voll auf ihre Kosten. So ist das schon gegen den TSV Peiting und den MTV Berg gewesen und so war es auch gegen den SV Münsing wieder großes ein Spektakel. Beim 3:3 (3:2)-Unentschieden gegen den Aufstiegsanwärter boten die Kicker des TSV wieder perfekte Unterhaltung. Allerdings warf die Show wie die beiden Male zuvor kaum Ertrag ab.

Wie das in Altenstadt so ist, schenkten sich die beiden Kontrahenten das Abtasten und legten gleich richtig los. Wobei der Sportverein einen Traumstart erwischte. Es waren noch nicht einmal zehn Minuten absolviert, da lagen die Gäste bereits mit 2:0 in Front. Irgendjemand schien Simon Pilch und Hans Zachenbacher wohl gesteckt zu haben, dass der TSV hin und wieder in der Defensive nicht ganz bei der Sache ist. Jedenfalls nutzten sie ihre Möglichkeiten konsequent aus.

Der Doppelschlag rüttelte die Platzherren endgültig wach. Weil sie wissen, dass sie selber auch Tore schießen können, suchten sie fortan ihr Heil in der Offensive. Kadircan Yapici brachte seine Elf schnell auf 1:2 heran. Weil zu diesem Zeitpunkt nicht einmal eine Viertelstunde absolviert war, durften die 100 Zuschauer auf weitere Treffer hoffen. Die fielen nach einer kurzen Pause auch, in der jedoch keine Langweile aufkam. Die Münsinger leisteten sich den Luxus, einen Strafstoß gegen den Pfosten zu knallen. So brauchte niemand darüber nachzudenken, was bei einem Rückstand von 1:3 den Gastgebern wohl geblüht hätte.

Nach einer guten halben Stunde demonstrierten die Altenstädter dem Tabellenfünften der Kreisliga 1, dass sie in Sachen Doppelschlag auch firm sind. Christoph Haussmann markierte zunächst den Ausgleich, bevor Markus Dulisch die Platzherren sogar in Führung schoss. Die Partie war komplett gedreht, aber längst noch nicht entschieden.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es wieder nicht lange, bis der erste Treffer fiel. Simon Pilch erzielte den Ausgleich und nährte beim neutralen Publikum die Hoffnung auf ein ähnliches Spektakel wie in der ersten Halbzeit. Allerdings sollte das 3:3 schon der Schlusspunkt gewesen sein. Schade für die Altenstädter. Einen Treffer hätten sie im zweiten Abschnitt gerne noch erzielt.