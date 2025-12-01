Wieder verloren: Die Hochwälder Auswärtsmisere hält an 

Die Trierer bewiesen mit einer disziplinierten Leistung einmal mehr, dass sie auch mit den Spitzenteams mithalten können. „Es war von beiden Teams ein taktisch sehr diszipliniertes Spiel, in dem sie extrem gut gegen den Ball gearbeitet haben“, sagte SVE-II-Coach Holger Lemke. Mit David Wacht und Maximilian Marx durften auf Trierer Seite erstmals zwei A-Jugendspieler von Beginn an ran – auch von daher zeigte sich Lemke zufrieden mit dem Punkt. Es wäre sogar noch mehr drin gewesen. In der 70. Minute vergab Soumah Morlaye nach Vorlage von Moritz Jost die größte Chance im Spiel. Sein Abschluss sprang zum Leidwesen der Gäste vom Innenpfosten zurück ins Spielfeld, statt ins Tor.

Zuschauer: 100

SV Laubach – SG Hochwald ⇥4:2 (0:2)

Nach einem Foul an Julian Bidon verwandelte Muhamet Arifi den fälligen Strafstoß zur Führung der Hochwälder (25.) Wenige Minuten später war Bidon selbst erfolgreich, als er den Abstauber nach einem Abschluss von André Paulus verwertete. Der erste Auswärtssieg der Saison schien zur Pause zum Greifen nahe, bis „eine unerklärliche zweite Halbzeit“ folgte, wie SG-Coach Fabian Mohsmann sagte. Laubach verkürzte per Kopf durch Jan Fritz (46.), ehe Julian Schmitz den Ausgleich erzielte. Lars Oster drehte die Partie mit einem Strafstoß zum 3:2. In der Nachspielzeit sorgte Ole Conrad nach einem Konter für das 4:2. „Wir müssen im ersten Durchgang die Vorentscheidung erzielen. Was im zweiten Abschnitt passiert, war dann nicht rheinlandligatauglich. Wir schaffen es nicht, Männerfußball zu spielen und kassieren die Gegentore mit einfachsten Mitteln. In der Schlussphase war es ein blutleerer Auftritt. Jeder sollte sich reflektieren, ob er wirklich alles investiert hat“, fand Mohsmann klare Worte.

Hochwald: Grub – Lauer (79. Dres), Diop, Mertinitz (73. Merling), Paulus, Burg, Weber (75. Webel), Arifi, Stelker (89. Eisenbarth), Bidon (89. Baldes), Lenz

Schiedsrichterin: Antonia von Kölichen (Rheinbreitbach)

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Muhamet Arifi (25., FE.), 0:2 Julian Bidon (28.), 1:2 Jan Fritz (46.), 2:2 Julian Schmitz (64.), 3:2 Lars Oster (69., FE.), 4:2 Ole Conrad (90.+5)

Hier geht's zur Bildergalerie

SG Arzfeld – SG Andernach ⇥2:4 (0:1)

Trotz zahlreicher Großchancen verpasste die SG Arzfeld den nächsten Heimsieg. „In der ersten halben Stunde war Andernach besser. Da kamen wir nicht so gut ins Spiel. Im Anschluss hatten wir dann aber bis zur Halbzeit und auch danach mehrere große Möglichkeiten. Es ist extrem ärgerlich, dass wir uns nicht belohnen konnten“, sagte Florian Moos, Spielertrainer der Gastgeber. Zwar kamen die Vereinigten aus Arzfeld, Dasburg, Dahnen und Daleiden nach einem Eckball und einem folgenden Eigentor der Gäste zum 1:2, nur wenige Minuten später folgte jedoch der nächste Rückschlag. Als „spielentscheidende Szene“ machte Moos den Elfmeter aus, der zum 1:3 führte. Danach sei die Partie entschieden gewesen. Mit dem Schlusspfiff betrieb Johnny Bisschops, der einen verlängerten Einwurf von Julian Propson per Kopf zum 2:4 verwerten konnte, nur noch Ergebniskosmetik.

Arzfeld: Moos – J. Propson, M. Lempges (70. Ewen), Trenz, Schmitz, J. Lempges (62. Bah), Morgens, B. Propson, Bisschops, Mayers (87. Johannes Lempges), Antony

Schiedsrichter: Christopher Groß (Trier)

Zuschauer: 210

Tore: 0:1 Mike Borger (31., FE.), 0:2 Gian Dolon (61.), 1:2 Leon Schmitz (70., ET.), 1:3 Mike Borger (75., FE.), 1:4 Tim Esten (90.), 2:4 Johnny Bisschops (90.)

Besonderes Vorkommnis: Die zweite Halbzeit wurde aufgrund Nebels mit einer Verzögerung von 45 Minuten angepfiffen.

SpVgg EGC Wirges – FV Hunsrückhöhe Morbach ⇥1:1 (0:0)

„Nach dem Spielverlauf ist das Remis am Ende das gerechte Ergebnis. Wirges hatte zwar mehr Spielanteile, dafür hatten wir gegen Ende noch mal zwei gute Möglichkeiten“, resümierte FVH-Coach Philipp Frank. Vor dem Führungstreffer spielten sich die Hunsrücker zunächst über die rechte Seite durch, ehe Noah Lorenz den Ball auf den zweiten Pfosten brachte, wo Henrik Molitor (62.) nur noch einschieben musste. Beim Ausgleichstreffer der Hausherren ließen die Gäste dem ballführenden Spieler im Mittelfeld zu viel Platz, ehe ein langer Schlag über die Abwehrkette genügte, um Euan Williams-Noss in Szene zu setzen. Der behielt im Eins-gegen-eins mit Morbachs Schlussmann Yannick Görgen die Nerven und zum 1:1 traf.

Morbach: Görgen – Haubst, Kappes (77. Kaiser), Schell, Molitor, Böhnke, Dippel, Kahyaoglu, Lorenz (90. Meeth), Petry, Choompong (56. Schurich)

Schiedsrichter: Dominik Bräunche (Mittenaar)

Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Henrik Molitor (62.), 1:1 Euan Williams-Noss (74.)

FV Rübenach – FC Bitburg 2:0 (0:0)

Pascal Müller stand am langen Pfosten frei, konnte aber den Kopfball nicht im Rübenacher Tor unterbringen (17.). Die Hausherren brachten sich in der zweiten Hälfte auf die Siegerstraße: Hamza Aliou blockte einen Klärungsversuch und setzte sich dann unbedrängt gegen FCB-Torwart Oliwer Ciekosz durch (66.). Die Bierstädter waren nach dem Seitenwechsel völlig von der Rolle und ließen alles vermissen. So war es dem eingewechselten Sascha Engel vorbehalten, kurz vor Schluss den 2:0-Endstand zu erzielen. Auch beim zweiten Gegentor verteidigten die Bitburger schlecht.

FCB-Trainer Fabian Ewertz analysierte: „Auch in der ersten Hälfte waren wir nicht gut, hatten aber immerhin durch Felix Sterges und Pascal Müller drei Großchancen. Im zweiten Durchgang hatten wir keine Körpersprache mehr und enttäuschten. Nach wechselhaften Wochen war die Niederlage fast planbar, da uns fehlende Konstanz auszeichnet. Wir stehen uns selbst im Weg.“ Ein kleiner Lichtblick sei die Einwechslung (65.) von Kevin Fuchs gewesen, der „Bock auf Fußball“ gehabt habe.

Bitburg: Ciekosz – Merker (78. Morbach), Müller (65. K. Fuchs), Floß (78. Mourad), Bierbrauer, N. Fuchs, Alff, Kusch, Kieren, Sterges, Häb

Schiedsrichter: Nicolas Prinz (Trier)

Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Hamza Aliou (66.), 2:0 Sascha Engel (89.)

RW Wittlich - TuS Immendorf ⇥1:0 (1:0)

Nur knapp setzte sich der Tabellenzweite gegen die Gäste aus demn Koblenzer Stadtteil durch. Das Tor des Tages schoss Maximilian Uhlig nach einem Konter über Jonas Ercan kurz vor dem Pausenpfiff. Rot-Weiss hatte das Geschehen im Griff und verzeichnete durch Christopher Bibaku, Uhlig und Jonas Ercan weitere gute Möglichkeiten. „Immendorf hat uns das Leben schwer gemacht, uns hat ein bisschen die Qualität im Abschluss gefehlt“, meinte Trainer Fahrudin Kuduzovic und ergänzte: „Aber ein Tor reicht. Wichtig war, dass wir vor dem Spitzenspiel am Mittwoch in Auw rotieren konnten.“

RW Wittlich: Philipp Berhard - Gabriel Harig, Ayman Habbouchi, Taha Bayraktar, Ömer Kahyaoglu, Ralf Rizvani (60. Alexander Klein), Leonard Tonner (50. Anton Moroz), Jonas Ercan (80. Daniel Littau), Yannick Lauer (50. Mohammad Rashidi), Maximilian Uhlig (65.Meliani Saim), Christopher Bibaku.

Schiedsrichter: Michael Bell-Simons (Mayen) -Zuschauer: 150

Tor: 1:0 Maximilian Uhlig (45.)