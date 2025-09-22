„Wieder unser altes Problem“: Steinhöring unterliegt im Kellerduell

Der TSV Steinhöring muss sich trotz seiner guten Anfangsphase gegen den TSV Ottobrunn zu Hause mit 0:2 geschlagen geben.

Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg hat es der TSV Steinhöring verpasst, im Kellerduell der Fußball-Kreisliga 3 (München) gegen den TSV Ottobrunn nachzulegen. Im Gegenteil: Der Aufsteiger unterlag daheim mit 0:2 Toren. „Es war wieder unser altes Problem, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben“, konstatierte Trainer Thomas Rotherbl.

Dabei hatte es für Steinhöring ganz ordentlich begonnen und Rotherbl sah, dass seine Mannschaft nach fünf holprigen Anfangsminuten „das Spiel gut kontrollierte“. Wieder einmal wurden in dieser Spielzeit jedoch gute Möglichkeiten liegen gelassen. Nick Gibson und Julian Bergmüller scheiterten in dieser starken Phase entweder am Keeper oder verzogen knapp.