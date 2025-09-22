„Wieder unser altes Problem“: Steinhöring unterliegt im Kellerduell

Der TSV Steinhöring muss sich trotz seiner guten Anfangsphase gegen den TSV Ottobrunn zu Hause mit 0:2 geschlagen geben.
Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg hat es der TSV Steinhöring verpasst, im Kellerduell der Fußball-Kreisliga 3 (München) gegen den TSV Ottobrunn nachzulegen. Im Gegenteil: Der Aufsteiger unterlag daheim mit 0:2 Toren. „Es war wieder unser altes Problem, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben“, konstatierte Trainer Thomas Rotherbl.
Dabei hatte es für Steinhöring ganz ordentlich begonnen und Rotherbl sah, dass seine Mannschaft nach fünf holprigen Anfangsminuten „das Spiel gut kontrollierte“. Wieder einmal wurden in dieser Spielzeit jedoch gute Möglichkeiten liegen gelassen. Nick Gibson und Julian Bergmüller scheiterten in dieser starken Phase entweder am Keeper oder verzogen knapp.
Ganz anders agierten die Gäste: Beim 0:1 durch Philipp Möbius wurde dieser nicht entscheidend gestört, sodass er aus 20 Metern unhaltbar abziehen konnte (39.). Ein ähnliches Bild zeigte sich in der 51. Minute, als Ottobrunns Stürmer nicht wirklich angegriffen wurde und Anton Hofer per Traumtor in den Winkel traf und für die endgültige Entscheidung sorgte.
Denn danach mühten sich die Steinhöriger Liganeulinge vergeblich um Ergebniskosmetik oder ein bisschen mehr. „Hätten wir den Anschlusstreffer gemacht, wäre noch was gegangen. Heute wäre ein Punkt drin gewesen“, ärgerte sich Rotherbl. Sein TSV-Team rangiert weiter auf einem Abstiegs-Relegationsplatz (12.), der TSVO kletterte auf Rang zehn.