Carlos Miguel ist nicht mehr Trainer des 1. FC Viersen. – Foto: Daniel Bender

Wieder Unruhe beim 1. FC Viersen Nach der Trennung vom Reserve-Trainer Carlos Miguel verlassen etliche Spieler den 1. FC Viersen. Die Mannschaft kritisiert den Trainerwechsel. Der Sportliche Leiter Alexis Triantafillidis bezieht Stellung.

Das vergangene Wochenende beendete die monatelange Sieglosserie beim 1. FC Viersen II. Mit 3:1 besiegte die Mannschaft zu Hause Blau-Weiß Wickrathhahn – der erste Dreier nach neun Spielen in der Kreisliga A. Erstaunlich war jedoch der Blick auf den Personalbogen: Aus dem Kader der Vorwoche gegen Otzenrath (0:2) fand sich lediglich noch ein Spieler im Aufgebot wieder. Auch an der Seitenlinie wirkte mit Klaus Hammann ein neuer Name. Der 1. FC Viersen hat entsprechend einmal mehr in dieser Spielzeit turbulente Tage erlebt.

Sa., 05.04.2025, 16:30 Uhr 1. FC Viersen FC Viersen II FC Blau-Weiß Wickrathhahn Wickrathhahn 3 1 Abpfiff Vorausgegangen war die Trennung von Trainer Carlos Miguel, für die es sportlich durchaus Argumente gab – schließlich rutschte die Mannschaft durch die Sieglosserie auf einen Abstiegsplatz. „Wir haben uns die Tabellensituation und die vergangenen neun Spiele angeschaut, aus denen wir nur zwei Punkte geholt haben. Das Trainergeschäft ist ein Ergebnissport. Und wenn man keine Punkte einfährt, dann ist unser Ziel Klassenerhalt halt gefährdet. Das ist der einzige Grund, warum wir uns von Carlos getrennt haben“, sagt der Sportliche Leiter Alexis Triantafillidis.

Parallele zu Problemen beim 1. FC Viersen im Sommer Allerdings zieht solch eine Entscheidung in der Regel keine Abmelde-Welle aus der Mannschaft nach sich, was Triantafillidis zur Bemerkung verleitet: „Es scheint sich wie in der Hinrunde beim 1. FC Viersen jetzt eingebürgert zu haben, dass, wenn ein Trainer geht, die Spieler irgendwie mitgehen.“ Glücklich über diese Entwicklung ist Triantafillidis, seit der Rückrunde im Amt, selbstredend nicht. Die Parallele zum Sommer ist jedoch bemerkenswert.