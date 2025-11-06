Wieder Topspiel für Papenburg, Aufsteigerduell in Brake

Die Wochen der Topduelle in der Landesliga Weser-Ems gehen weiter. Am kommenden 15. Spieltag heißt das Duell des Spieltags BV Garrel gegen BW Papenburg. GW Mühlen kann im Heimspiel gegen Oldenburg der lachende Dritte sein. Im Keller trifft Brake gegen Lohne II im Aufsteigerduell und ist fast zum Siegen verdammt.

Drei Punkte trennen die beiden Teams, die auf Rang sieben und neun stehen. Jedoch ist die aktuelle Form konträr. Nordhorn ist seit sechs Spielen unbesiegt und holte dabei 16 Punkte. Dinklage holte nur einen Punkt aus den vergangenen drei Spielen und will wieder gewinnen.

Bereits am Samstag fordert der VfR Voxtrup das Team der Stunde mit dem SV Bevern. Die Hausherren gewannen zuletzt vier Spiele in Serie und schoben sich bis auf Platz vier. Voxtrup hält die rote Laterne und braucht nur eines: Siege.

Das Aufsteigerduell ist für den SV Brake von immenser Bedeutung, denn man sollte gewinnen, um Lohne II und den Rest nicht weiter davoneilen zu lassen. Der Punkt gegen Vorwärts Nordhorn war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Lohne II ist jedoch äußerst auswärtsstark und nicht zu unterschätzen.

Vorwärts Nordhorn ließ zuletzt überraschend Punkte gegen den SV Brake liegen und nun geht es zu SFN Vechta, gegen die man im Vorjahr in zwei Partien nicht gewinnen konnte. Vechta auf Rang 14 ist allerdings seit vier Spielen sieglos und holte dabei nur einen Punkt.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr SC Melle 03 SC Melle 03 TuS Esens TuS Esens 14:00 live PUSH

Zwar sind die direkten Duelle schon eine Weile her, doch in allen sechs Spielen ging Melle nie als Verlierer vom Feld.Außerdem verlor Esens sechs Spiele in Serie, während Melle drei der letzten vier Spiele gewinnen konnte. Die Favoritenrolle ist also klar.

Schüttorf verlor zuletzt drei Spiele in Serie gegen absolute Top-Teams. Nun reist der Tabellensechste zu einem Team aus dem unteren Drittel und will endlich wieder punkten. In den letzten fünf direkten Duellen mit Firrel gewann man vier Mal und spielte das übrige Spiel Remis.

Das Spiel, worauf wohl die meisten Augen schauen werden. Platz drei gegen Platz eins, wobei beide Teams durch nur zwei Punkte getrennt sind. 24/25 gewann Papenburg zwei Mal. 23/24 konnte Garrel beide Spiele für sich entscheiden. Außerdem sind beide Teams in absoluter Topform und halten Serien. Ein spannendes Spiel um Platz eins.