 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
– Foto: Detlev Drobeck

Wieder Topspiel für Papenburg, Aufsteigerduell in Brake

Mühlen kann lachender Dritter sein

Verlinkte Inhalte

Landesliga Weser-Ems
VfL Oldenb.
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

Die Wochen der Topduelle in der Landesliga Weser-Ems gehen weiter. Am kommenden 15. Spieltag heißt das Duell des Spieltags BV Garrel gegen BW Papenburg. GW Mühlen kann im Heimspiel gegen Oldenburg der lachende Dritte sein. Im Keller trifft Brake gegen Lohne II im Aufsteigerduell und ist fast zum Siegen verdammt.

Sa., 08.11.2025, 15:00 Uhr
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
15:00

Bereits am Samstag fordert der VfR Voxtrup das Team der Stunde mit dem SV Bevern. Die Hausherren gewannen zuletzt vier Spiele in Serie und schoben sich bis auf Platz vier. Voxtrup hält die rote Laterne und braucht nur eines: Siege.

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
15:00

Drei Punkte trennen die beiden Teams, die auf Rang sieben und neun stehen. Jedoch ist die aktuelle Form konträr. Nordhorn ist seit sechs Spielen unbesiegt und holte dabei 16 Punkte. Dinklage holte nur einen Punkt aus den vergangenen drei Spielen und will wieder gewinnen.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
14:00

Vorwärts Nordhorn ließ zuletzt überraschend Punkte gegen den SV Brake liegen und nun geht es zu SFN Vechta, gegen die man im Vorjahr in zwei Partien nicht gewinnen konnte. Vechta auf Rang 14 ist allerdings seit vier Spielen sieglos und holte dabei nur einen Punkt.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SV Brake
SV BrakeSV Brake
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
14:00

Das Aufsteigerduell ist für den SV Brake von immenser Bedeutung, denn man sollte gewinnen, um Lohne II und den Rest nicht weiter davoneilen zu lassen. Der Punkt gegen Vorwärts Nordhorn war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Lohne II ist jedoch äußerst auswärtsstark und nicht zu unterschätzen.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
14:00live

Zwar sind die direkten Duelle schon eine Weile her, doch in allen sechs Spielen ging Melle nie als Verlierer vom Feld.Außerdem verlor Esens sechs Spiele in Serie, während Melle drei der letzten vier Spiele gewinnen konnte. Die Favoritenrolle ist also klar.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
14:00

Schüttorf verlor zuletzt drei Spiele in Serie gegen absolute Top-Teams. Nun reist der Tabellensechste zu einem Team aus dem unteren Drittel und will endlich wieder punkten. In den letzten fünf direkten Duellen mit Firrel gewann man vier Mal und spielte das übrige Spiel Remis.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
14:00

Das Spiel, worauf wohl die meisten Augen schauen werden. Platz drei gegen Platz eins, wobei beide Teams durch nur zwei Punkte getrennt sind. 24/25 gewann Papenburg zwei Mal. 23/24 konnte Garrel beide Spiele für sich entscheiden. Außerdem sind beide Teams in absoluter Topform und halten Serien. Ein spannendes Spiel um Platz eins.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
14:00

Mühlen wird auch auf das Duell in Garrel schauen, hat allerdings Hausaufgaben zu erledigen, die nicht gerade leicht sind. Zwar holte Oldenburg nur zwei Punkte aus den vergangenen vier Partien, spielte aber jeweils gut mit. Mühlen kann lachender Dritter werden, muss dafür aber das Heimspiel gewinnen.

Aufrufe: 06.11.2025, 22:19 Uhr
NKAutor