Wieder steht hinten die Null: Olching schlägt Penzberg

Olchings Torwart Maximilian Hoffmann. – Foto: Thomas Benedikt

Der SC Olching feiert den dritten Sieg im Jahr 2026. Torhüter Hoffmann bleibt erneut ohne Gegentor, doch der Trainer sieht noch ein Problem.

In der Tabelle thronen die Amperstädter damit weiter souverän an der Spitze. Der Vorsprung auf den SV Planegg beträgt derzeit vier Punkte. Bereits am Dienstag hat der SCO im Nachholspiel beim SV Ohlstadt die Chance, den Abstand wieder auf sieben Zähler auszubauen.

Weiterhin keine Blöße gibt sich der SC Olching . Die Mannschaft von Cheftrainer Felix Mayer gewann gegen den 1. FC Penzberg knapp, aber verdient mit 1:0 (1:0) und feierte damit den dritten Sieg im dritten Pflichtspiel des Jahres 2026. Das Tor des Tages erzielte Leon Heinzlmair in der 41. Minute.

Für Mayer lag der Schlüssel zum Erfolg einmal mehr in der Defensive. Auch im dritten Spiel des Kalenderjahres 2026 blieb Torhüter Maximilian Hoffmann ohne Gegentor. Die weiße Weste sei aber „ein Verdienst der gesamten Mannschaft“, betonte Mayer. Mit einer disziplinierten Vorstellung nahm Olching den Gästen über weite Strecken die Wirkung.

In einer intensiven Partie lieferten sich beide Teams über 90 Minuten einen offenen Schlagabtausch. Das deutlich größere Chancenplus sah Mayer allerdings bei seiner Mannschaft. Genau dort liegt aus seiner Sicht momentan auch das größte Manko. „Da müssen wir effektiver und kaltschnäuziger werden“, sagte der Olchinger Trainer. Ihm sei bewusst, dass das „Jammern auf hohem Niveau“ sei.

Omer Grbic, Kerem Kavuk und Leon Heinzlmair scheiterten zunächst freistehend am starken Penzberger Keeper. Heinzlmair machte es kurz vor der Pause besser, behielt die Nerven und erzielte das entscheidende 1:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Olching die dominantere Mannschaft. Der einzige Kritikpunkt aus Sicht des Tabellenführers: „Wir haben sie am Leben gelassen“, sagte Mayer. (Dirk Schiffner)