Wieder Spitzenreiter: Der FC Pfaffenweiler lässt einfach nicht nach

Einmal ist Zufall, zweimal kann jeder, aber dreimal? Erst glückte dem FC Pfaffenweiler der Aufstieg in die Bezirksliga, dann mischte der Liganeuling in der Landesliga bis zum letzten Spieltag im Meisterrennen mit und scheiterte erst in den Aufstiegsspielen am Durchmarsch, nun führt er in seinem zweiten Landesligajahr nach elf Spieltagen die Liga erneut an. "Das kommt auch für uns überraschend", so Jonas Schwer. Der Spielertrainer des Spitzenreiters war erst im Sommer von der DJK Donaueschingen zum FC Pfaffenweiler gewechselt und fühlte sich dort schnell "so richtig angekommen". Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.