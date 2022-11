Wieder Spiel gegen Mitgefährdeten 1.FC Saarbrücken: B-Junioren reisen zum Bundesligaspiel nach Karlsruhe

Auch nach dem achten Spieltag wartet das b-Junioren-Bundesligateam des 1. FC Saarbrücken auf den ersten Sieg. Die nächste Gelegenheit bietet sich an diesem Sonntag um 13 Uhr, wenn das Gastspiel beim Karlsruher SC ansteht. Bislang hat das Team von Trainer Mathias Malter erst zwei Punkte auf der Habenseite, einen weniger als der Vorletzte SpVgg. Greuther Fürth. Da sechs Mannschaften absteigen, ist der Rückstand zum rettenden Ufer mittlerweile auf sechs Zähler angewachsen. Und auf dem ersten Rang über dem ominösen Strich befindet sich derzeit der kommende Gegner aus Nordbaden. Für das FCS-Nachwuchsteam also die Gelegenheit, ein mitgefährdetes Team mit einem Auswärtserfolg zumindest in Reichweite zu halten. Zuletzt unterlag das Team von Trainer Matthias Malter dem FC Augsburg zu Hause mit 1:3, Karlsruhe geht hingegen mit einem Erfolgserlebnis in die Sonntag-Partie, beim Nachbarn FC-Astoria Walldorf gab es einen 2:0 (1:0)-Auswärtserfolg.