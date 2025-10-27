Muhamed Aljija: Seine beiden Tore reichten nicht zum Heimsieg für den VfL Meiningen 04. – Foto: R.Frank

Wieder sichere Führung verspielt Wie schon im Spitzenspiel gegen Gotha verspielte der Spitzenreiter der Landesklasse auch im nächsten Topspiel gegen Sonneberg eine sichere Führung.

Am Ende reichten die beiden Treffer von Aljija nicht aus, um die erhofften drei Punkte einzufahren. Trotz des Platzverweises gegen Sonnebergs Wittmann gelang den Gästen noch der vielumjubelte Ausgleich durch Schreck – und in der Nachspielzeit hätte Göhring die Partie sogar komplett drehen können, doch sein Abschluss strich Millimeter am Pfosten vorbei. So blieb es beim 2:2 – ein Ergebnis, das letztlich eher den Gästen schmeckte. BERICHT von Patrick Marr / VfL Meiningen 04

Beide Trainer hatten bereits vor der Partie über erhebliche Besetzungsprobleme geklagt. Diese gingen so weit, dass Sonnebergs etatmäßiger Torhüter Heß als Mittelstürmer auflaufen musste. Auch beim VfL fehlten weiterhin die Langzeitverletzten Benkenstein, Huber, Pyterke und Förtsch sowie der gesperrte Landgraf. Immerhin kehrte Sauerbrei zurück, dem jedoch die fehlende Spielpraxis nach wochenlanger Pause deutlich anzumerken war. Das erste Achtungszeichen der Partie setzte Strauss nach einer Viertelstunde, als Gästekeeper Stoychev ihm mit einer missglückten Faustabwehr den Ball vorlegte, der quirlige Meininger Flügelflitzer das Leder aber über den Kasten jagte. Nur Sekunden später dann die Führung für die Heimelf: Franke steckte den Ball hervorragend tief durch die Abwehrreihe, und Aljija vollendete überlegt, nachdem er noch den Torwart umkurvt hatte.

Die erste nennenswerte Gelegenheit für Sonneberg ergab sich erst Mitte der ersten Hälfte durch Benn, der aus spitzem Winkel jedoch verzog. Die beste Chance der Gäste bot sich nach rund 30 Minuten, als ein Konter in Überzahl eigentlich zum Ausgleich hätte führen müssen, in der Endphase aber schlecht ausgespielt wurde. Auf der Gegenseite suchte vor allem der Torschütze immer wieder den Abschluss, während Franke mit seinen Standards für Gefahr sorgte. Auch die Flankenläufe von Gromm bis zur Grundlinie brachten die Sonneberger Defensive mehrfach in Bedrängnis, doch die Gäste warfen sich stets im letzten Moment dazwischen. So ging es mit einer knappen, aber verdienten Führung für die Einheimischen in die Pause.