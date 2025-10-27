Wieder sichere Führung verspielt

Am Ende reichten die beiden Treffer von Aljija nicht aus, um die erhofften drei Punkte einzufahren. Trotz des Platzverweises gegen Sonnebergs Wittmann gelang den Gästen noch der vielumjubelte Ausgleich durch Schreck – und in der Nachspielzeit hätte Göhring die Partie sogar komplett drehen können, doch sein Abschluss strich Millimeter am Pfosten vorbei. So blieb es beim 2:2 – ein Ergebnis, das letztlich eher den Gästen schmeckte.
BERICHT von Patrick Marr / VfL Meiningen 04
Das erste Achtungszeichen der Partie setzte Strauss nach einer Viertelstunde, als Gästekeeper Stoychev ihm mit einer missglückten Faustabwehr den Ball vorlegte, der quirlige Meininger Flügelflitzer das Leder aber über den Kasten jagte. Nur Sekunden später dann die Führung für die Heimelf: Franke steckte den Ball hervorragend tief durch die Abwehrreihe, und Aljija vollendete überlegt, nachdem er noch den Torwart umkurvt hatte.
Die erste nennenswerte Gelegenheit für Sonneberg ergab sich erst Mitte der ersten Hälfte durch Benn, der aus spitzem Winkel jedoch verzog. Die beste Chance der Gäste bot sich nach rund 30 Minuten, als ein Konter in Überzahl eigentlich zum Ausgleich hätte führen müssen, in der Endphase aber schlecht ausgespielt wurde.
Auf der Gegenseite suchte vor allem der Torschütze immer wieder den Abschluss, während Franke mit seinen Standards für Gefahr sorgte. Auch die Flankenläufe von Gromm bis zur Grundlinie brachten die Sonneberger Defensive mehrfach in Bedrängnis, doch die Gäste warfen sich stets im letzten Moment dazwischen. So ging es mit einer knappen, aber verdienten Führung für die Einheimischen in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel drückte der VfL auf die Vorentscheidung, doch weder Samimi (zweimal) noch Strauss konnten ihre Großchancen zum 2:0 nutzen. Wieder war es Aljija, der einen Fehler von Fischer eiskalt bestrafte und sich erneut in die Torschützenliste eintrug. Kurz darauf traf Strauss nach einem schönen Spielzug über Franke und Dietsch nur den Pfosten – und im Gegenzug verkürzte Held nach einem Pass von Göhring aus dem Mittelfeld zum 1:2.
Danach verloren die Einheimischen – wie schon gegen Gotha – völlig unnötig die Ordnung und wurden in der 82. Minute trotz Überzahl bitter bestraft. Nach einem Kontakt von Oehrig gegen Göhring zeigte Schiedsrichter Müller (Jena) auf den Punkt, und Schreck verwandelte den Strafstoß sicher gegen Henning.
Kurz zuvor hatte Aljija per Direktabnahme die große Gelegenheit gehabt, den alten Vorsprung wiederherzustellen, doch Stoychev lenkte den Ball mit einer starken Parade in höchster Not über die Latte. Nach Göhrings Großchance in der Nachspielzeit blieb es schließlich beim 2:2 im Spitzenspiel der Landesklasse.
M. Kißling (Trainer Meiningen): „Natürlich ist es sehr ärgerlich, wieder eine Führung so aus der Hand zu geben. Aber mit unserer aktuellen Verletztenmisere ist es schwierig, von der Bank aus noch entscheidend reagieren zu können. Hinten raus haben wir die Ordnung verloren und am Ende noch Glück gehabt, wenigstens einen Punkt zu behalten.“
R. Benn (Trainer Sonneberg): „Ich bin überglücklich mit diesem Punkt und der Leistung unserer Notelf – nach all den Verletzungen und Absagen in den letzten Tagen. Ich muss allen Akteuren ein großes Kompliment machen: Sie haben immer an sich geglaubt und bis zur letzten Sekunde gefightet. Ich denke, das Unentschieden ist am Ende absolut gerecht.“