Wieder Rückstand aufgeholt

Auch das Wiederholungsspiel der Schröder-Saarlandliga zwischen der Zweiten des 1. FC Saarbrücken und dem SV Merchweiler am Mittwochabend brachte keinen Sieger hervor. Die erste Austragung wurde beim Stand von 0:0 im zweiten Durchgang abgebrochen, weil ein FCS-Spieler ins Krankenhaus musste. Nun stand es am Ende der regulären Spielzeit 1:1 (0:1). Die Gäste aus dem Kreis Neunkirchen hätten von einem Sieg besonders profitiert, denn sie wären mit einem Erfolg eventuell vom 16. auf den zwölften Rang geklettert. Beim FCS wären zwei bessere Plätze drin gewesen. Die Truppe von Martin Peter hatte im ersten Durchgang zwei Torannäherungen und brachte davon eine im Malstatter Netz unter, als Lucas Becker eine Vorlage von Moritz Schwindling einköpfte. "Wir wussten, dass sie nun noch offensiver aus der Kabine kommen würden. Wir wollten mit Kontern und langen Bällen nach vorne spielen, und hinten das Tor verteidigen. Zumindest Letzteres hat nicht so gut geklappt, wobei unser Torwart Levin Fuchs einige Saarbrücker Chancen vereitelte", meinte Gäste-Trainer Martin Peter nach dem Spiel. Dennoch kamen die Malstatter durch Routinier Gianluca Lo Scrudato zwölf Minuten vor dem Ende npch zum Ausgleich. "Einen Dreier hätten wir gut gebrauchen können um unten weg zu kommen. Wir spielen jetzt mit dem gleichen Kader gegen den FC Rastpfuhl, das ist zu Hause und dieses Spiel wollen wir unbedingt gewinnen", schließ Peter seine Spielanalyse. FCS-Trainer Sammer Mozain meinte: "Wir wollten das Spiel gewinnen und so haben wir im zweiten Durchgang auch gespielt. Sie standen massiv hinten drin, sie hatten ganz wenige Chancen, machen aber einen zur Pausenführung rein. Sie arbeiten mit Standardsituationen, das ist ihr Spiel. Sie spielen viele lange Bälle, aber wenn man mit zehn verteidigt ist es schwer, durchzukommen. Wir haben es ein Mal geschafft und hatten dann ja noch eine Riesen-Chance zum 2:1. Wir haben eine gestandene Saarlandliga-Mannschaft auf unserem Platz dominiert, ich denke dass das dann auch trotz des Remis in Ordnung geht.

Das FCS-Team ist weiter Achter und empfängt am Sonntag um 17 Uhr an gleicher Stelle den Aufsteiger SV Bluesmengen-Bolchen. Der SV Merchweiler kletterte am FC Rastpfuhl vorbei auf Rang 14 und hat nun am Sonntag um 15.30 Uhr ein Heimspiel gegen den FC Rastpfuhl.