Wieder Remis, wieder 1:1

Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren 21. Spieltag Sonntag, 27. April 2025, 16.30 Uhr (erfolgte Anstoßzeitverlegung bereits am Sonntag, 23. Februar wegen „Weißen Sonntag“/Heilige-Kommunion-Feier): ASV Michelfeld – SG Oberes Pegnitztal 1:1 (0:1) SR: Alexander Maisel (SV Mistelgau, Gruppe Bayreuth). Zuschauer: 135 (A-Platz). Tore: 0:1 (45.) Timo Sperber, 1:1 (66.) Julian Schäffner. Besondere Vorkommnisse: Keine Nschspielzeit in der zweiten Halbzeit.

Beide Teams gingen als Vierter und Dritter im Rennen und den Relegationsplatz Zwei engagiert zu Werke und lieferten sich bereits in der ersten Halbzeit (Torchancenverhältnis 3:2 nach 45 Minuten und 7:6 beim Abpfiff) einen offene Partie mit Einschussgelegenheiten auf beiden Seiten. Beim nicht unverdienten 0:1 in Minute 45 setzte sich Timo Sperber im Laufduell und Zweikampf gegen ASV-Verteidiger Manuel Lehner durch und schoss dann frei aus halblinker Position ins lange Eck ein (zehntes Saisontor).

Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber einen Tick stärker und belohnten sich zumindest mit dem 1:1-Ausgleichstreffer Mitte der zweiten Halbzeit (66.), als Julian Schäffner sich durchsetzte und im Nachschuss den Ball wuchtig unter die Latte im Tor versenkte (zwölftes Saisontor). Aber auch die Gäste hätten den Siegtreffer erzielten können, doch der aufmerksame ASV-Torhüter Stefan Sattler wehrte drei Mal ab.

Der neue Fünfte ASV Michelfeld (35 Punkte, sieben Zähler hinter dem Zweiten, noch fünf Spiele) gastiert am Samstag, 3. Mai um 18 Uhr beim Neunten FC Troschenreuth (30) zu einem interessanten Nachbarderby. Der Dritte SG Oberes Pegnitztal (37) spielt am Mittwoch, 30. April um 19 Uhr beim FC Troschenreuth und am Sonntag, 4. Mai um 15 Uhr beim Abstiegsrelegationsplatzinhaber TSV Elbersberg (Zwölfter, 18).



Der ausführliiche Spielbericht (inklusive komplette Statistik) wird am späten Sonntagabend veröffentlicht.