Wieder Punkteteilung der SGM

Volle Konzentration – Foto: Mark Zengerle

Erneute Punkteteilung

SG Kisslegg - SGM Beuren/Rohrdorf 1:1

Am Sonntag kam die SGM Beuren/Rohrdorf bei der SG Kißlegg nicht über ein 1:1 hinaus.

Die erste Großchance hatte die SGM nach einem Fehler der gegnerischen Hintermannschaft. Zu Beginn war jedoch die Heimmannschaft spielbestimmend. Und dennoch gingen die Gäste durch Konsti Detki (18.) in Führung. Die Freude währte allerdings nicht lange: Kißlegg erspielte sich mehrere Großchancen, antwortete prompt und glich durch Samuel Neher (27.) aus. Bis zur Halbzeitpause fielen keine weiteren Treffer.

Auch in der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein intensives Duell auf Augenhöhe. Allerdings spielte sich das Geschehen weitgehend im Mittelfeld ab, sodass klare Torchancen Mangelware blieben. Am Ende stand ein gerechtes Unentschieden.

Am nächsten Sonntag tritt die SGM gegen die Zweitvertretung von FC Wangen an. Spielort Rohrdorf.