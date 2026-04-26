Wieder punkt- und torlos

Am vergangenen Donnerstag trafen zum Nachholspiel Ballendorf und Westerstetten aufeinander. Die Ausgangslage schien klar: Ballendorf befand sich zuletzt zwar nicht in bester Form, doch gegen den Tabellenkeller-Klub aus Westerstetten war ein Dreier eigentlich fest eingeplant.
Entsprechend engagiert startete Ballendorf in die Partie und übernahm von Beginn an das Kommando. In den ersten Minuten begann die Heimelf spielbestimmend und kreierte zum Teil aussichtsreiche Chancen, doch vor dem Tor fehlte die letzte Konsequenz. Wie so oft im Fußball gilt: Wenn man vorne die Dinger nicht macht, wird man hinten bestraft. Genau so kam es auch diesmal.
Westerstetten nutzte eine Standardsituation eiskalt aus und ging nach einem Freistoß aus dem Halbfeld in Führung, wobei die Ballendorfer Hintermannschaft nicht gut aussah. Mit dem überraschenden 0:1-Rückstand ging es in die Kabinen.
Nach dem Seitenwechsel war Ballendorf bemüht, doch vieles blieb Stückwerk. Zwar schwächte sich Westerstetten durch eine Gelb-Rote Karte selbst, doch auch in Überzahl fand Ballendorf kaum Lösungen. Es fehlte an Ideen, an Tempo und an der nötigen Galligkeit in den Zweikämpfen. Der letzte Pass kam zu selten an, klare Torchancen blieben Mangelware.
Erst in der Schlussphase warf Ballendorf noch einmal alles nach vorne und drückte auf den Ausgleich. Die große Chance zum 1:1 war da, doch der Ball klatschte nur an die Latte. Da fehlten am Ende vielleicht auch das nötige Spielglück und die berühmten paar Zentimeter.
So blieb es bei einer enttäuschenden Niederlage für Ballendorf, das gegen einen schlagbaren Gegner erneut wichtige Punkte liegen ließ. Westerstetten dagegen nahm die Punkte mit, zeigte eine kämpferisch starke Leistung und kann sich über einen glücklichen, aber nicht unverdienten Auswärtssieg freuen.