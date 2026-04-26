Wieder punkt- und torlos von Günter Eckle · Heute, 19:54 Uhr · 0 Leser

Am vergangenen Donnerstag trafen zum Nachholspiel Ballendorf und Westerstetten aufeinander. Die Ausgangslage schien klar: Ballendorf befand sich zuletzt zwar nicht in bester Form, doch gegen den Tabellenkeller-Klub aus Westerstetten war ein Dreier eigentlich fest eingeplant. Entsprechend engagiert startete Ballendorf in die Partie und übernahm von Beginn an das Kommando. In den ersten Minuten begann die Heimelf spielbestimmend und kreierte zum Teil aussichtsreiche Chancen, doch vor dem Tor fehlte die letzte Konsequenz. Wie so oft im Fußball gilt: Wenn man vorne die Dinger nicht macht, wird man hinten bestraft. Genau so kam es auch diesmal.

Westerstetten nutzte eine Standardsituation eiskalt aus und ging nach einem Freistoß aus dem Halbfeld in Führung, wobei die Ballendorfer Hintermannschaft nicht gut aussah. Mit dem überraschenden 0:1-Rückstand ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel war Ballendorf bemüht, doch vieles blieb Stückwerk. Zwar schwächte sich Westerstetten durch eine Gelb-Rote Karte selbst, doch auch in Überzahl fand Ballendorf kaum Lösungen. Es fehlte an Ideen, an Tempo und an der nötigen Galligkeit in den Zweikämpfen. Der letzte Pass kam zu selten an, klare Torchancen blieben Mangelware.