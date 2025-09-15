Wieder Probstzella! Uborn 2 unterliegt Zelle erneut

Spielbericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn) Am Wochenende stand das mit Spannung erwartete Topspiel zwischen Uborn II und Probstzella auf dem Plan. Wie schon in den vergangenen fünf Jahren gingen die Gäste auch diesmal als Sieger vom Platz.Die Gäste erwischten den besseren Start und nutzten bereits in der 5. Minute einen Ballverlust zur frühen Führung. Doch nur eine Minute später glich Anthony Kramer, der sein erstes Tor für den SV Stahl erzielte, zum 1:1 aus. Uborn stabilisierte sich und war in dieser Phase die bessere Mannschaft. Dennoch schlug in der 26. Minute ein weiter Freistoß des Gästetorhüters im Tor ein – ein unglücklicher Moment, bei dem der Ball noch einmal aufsprang und über Keeper Lange hinweg ins Netz ging. Nach einem weiteren Fehler erhöhte Probstzella kurz vor der Pause auf 1:3. Mit diesem Rückstand ging es in die Kabinen, wo Coach Wolter deutliche Worte fand: Mehr Kampf und Zugriff im Mittelfeld waren gefordert.

In der zweiten Hälfte brachte Justin Löbe die Hausherren in der 68. Minute mit dem 2:3 zurück ins Spiel. Doch nur zwei Minuten später führte ein Elfmeter zum 2:4 – die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzten die Gäste in der 90. Minute zum 2:5-Endstand. Fazit: