Wieder Platz kaputt: Auch Walluf-Spiel fällt kurzfristig aus SGW-Vorstandsmitglied übt nach Absage des Donnerstagabendspiels gegen den FC Waldbrunn Kritik +++ Schiri-Chef Holz verteidigt Absage +++ Marburg-Heimspiel auch auf der Kippe von Philipp Durillo/Stephan Neumann · Heute, 21:47 Uhr · 0 Leser

Die SG Walluf um Julius Buff konnte am Donnerstag kurzfristig nicht ihr Heimspiel gegen Waldbrunn austragen. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Walluf. Außer Spesen nichts gewesen: So lautet das Fazit zur Partie der SG Walluf und dem FC Waldbrunn. Genauso wie das Wiesbadener Derby am Sonntag zwischen dem Türkischen SV und dem FV Biebrich wurde die Partie vom Schiedsrichtergespann um Raphael Jüch (SG Arheilgen) aufgrund der Platzverhältnisse gar nicht erst angepfiffen. Damit ist es das zweite Verbandsliga-Spiel binnen vier Tagen, dessen Austragung vom Zustand des Kunstrasens verhindert wird.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Die Gäste aus dem Westerwald mussten unverrichteter Dinge wieder die 80 Kilometer lange Heimreise antreten. Und die SG Walluf blieb ebenfalls auf Kosten sitzen, 184 Euro Spesen berechneten die Schiris, dazu landeten gedruckte Zeitungen, 100 gekaufte Brötchen sowie aufgetaute Bratwürste in der Tonne.

"Mit der Entscheidung beim Türkischen SV sind offenbar schlafende Hunde geweckt worden. Ja, unser Platz ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber seit zwei Monaten beschwert sich keiner. Wenn wegen jeder geplatzten Naht etwas zu beanstanden ist, dann dürfte man auf keinem Platz mehr Fußball spielen. Wir sind halt leider nicht in der Bundesliga. Insofern finde ich die Entscheidung lächerlich", sagt Sebastian Meckel aus dem Vorstand der Rheingauer. Platz wird am 31. August repariert Der Platz, der der Gemeinde Walluf gehört, solle am 31. August, repariert werden, merkt Meckel an. Ein früherer Termin sei seitens der ausführenden Firma nicht machbar gewesen. Am Sonntag ist die SGW eigentlich wieder Gastgeber eines Verbandsliga-Spiels, dann wäre Blau-Gelb Marburg zu Gast. Fraglich, ob es zu dieser Partie kommt. "Wir werden das Heimrecht nicht tauschen, eine Auswärtsreise nach Marburg wäre so kurzfristig nicht organisierbar. Die Partie muss aus unserer Sicht verlegt werden", sagt Meckel.