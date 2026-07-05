„Wieder oben mitspielen" – SV Gebersheim II greift an

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Im FuPa-Teamcheck blickt Trainer Marcel-Philipp Miller des SV Gebersheim II auf eine zufriedenstellende Saison zurück – und erklärt, warum der Verein in der Kreisliga B5 Enz Murr in der neuen Spielzeit ganz oben mitmischen will.

Alles in allem war die Saison 2025/2026 eine positive für den SV Gebersheim II. „Wir haben einen sehr starken Start erwischt und konnten entsprechend gute Ergebnisse einfahren", sagt Marcel-Philipp Miller gegenüber FuPa. Doch je länger die Spielzeit dauerte, desto mehr machten sich personelle Ausfälle durch Verletzungen, Urlaub oder andere Gründe bemerkbar. „Es war schwieriger, die Leistungen aus der Anfangsphase konstant abzurufen, was sich auch in einigen Ergebnissen widergespiegelt hat." Am Ende blieb der erhoffte vierte Platz knapp außer Reichweite – dennoch nimmt Miller vieles Positives mit: „Wir nehmen viel Positives und wertvolle Erfahrungen aus dieser Spielzeit mit."

Die Vorbereitung auf die neue Saison hat es in sich. Den Auftakt macht ein Mallorca-Trip Ende Juli – offiziell als Saisonabschluss deklariert, aber in Millers Augen viel mehr als das: „Ein absolutes Highlight für uns ist natürlich unser Mallorca-Trip Ende Juli, der zwar offiziell als Abschluss der letzten Saison gilt, uns aber als Mannschaft perfekt für die neue Runde zusammenschweißen wird." Sportlich steht Anfang August ein gemeinsames Trainingswochenende an der hohlen Eiche auf dem Programm. Ungewöhnlich und bewusst: Pop-Pilates, Barre und Kraft-Ausdauer-Einheiten werden integriert, um andere athletische Reize zu setzen. Auf dem Rasen folgen Testspiele gegen den SV Hegnach 2, den SV Riet, den MTV 1846 Ludwigsburg und den TSV Flacht – und das interne Duell gegen die erste Mannschaft des SV Gebersheim.

Das Kollektiv als Markenzeichen

Einzelne Spieler herausheben – das ist nicht Millers Stil. „Wir definieren uns absolut über das Kollektiv", betont er. Was ihn jedoch besonders freut, ist die Kaderzusammenstellung für die kommende Saison. „Es freut mich, dass wir uns mit tollen Rückkehrern und vielversprechenden Neuzugängen noch einmal gezielt verstärken konnten. Das bringt nicht nur frischen Wind und neue Energie ins Training, sondern gibt uns auch genau die Breite und Qualität im Kader, die wir brauchen." Und die Integration der Neuen? „Wie schnell und positiv die Jungs in die Mannschaft integriert wurden, spricht absolut für den starken Charakter unseres gesamten Teams."

Ziel: Vorderes Tabellendrittel

Die Zielsetzung für die Saison 2026/2027 formuliert Miller klar und ambitioniert: „Unser Ziel ist es ganz klar, wieder oben mitzuspielen und uns im vorderen Tabellendrittel festzusetzen." Gleichzeitig weiß er, dass die Kreisliga B5 Enz Murr keine Geschenke verteilt: „Wir wissen aber auch, dass uns in der neuen Runde keine leichten Aufgaben erwarten. Das wird eine spannende Herausforderung, der wir uns aber definitiv stellen werden."

Breites Favoritenfeld mit starkem Verfolgerfeld

Einen klaren Meisterschaftsfavoriten mag Miller nicht ausrufen. „Einen ganz klaren, alleinigen Meisterschaftsfavoriten gibt es für mich in dieser Saison nicht." Mit Blick auf die vergangene Spielzeit erwartet er Hirschlanden-Schöckingen und Schwieberdingen II ganz weit oben. Dahinter sieht er ein enges Verfolgerfeld – mit Weissach II, Gerlingen II und seinem eigenen Team mittendrin. „Das verspricht insgesamt ein richtig spannendes Rennen in der oberen Tabellenhälfte zu werden." Gespannt ist Miller außerdem auf Weil der Stadt II, Ditzingen II, TürkGücü Möglingen und den Rückkehrer Hochdorf.

Rückkehrer und Neuzugänge beleben den Kader

Nach der Saison haben sich einige Spieler vorerst in den fußballerischen Ruhestand verabschiedet. Doch der Blick geht nach vorne. Besonders schön: Altbekannte Gesichter kehren zurück. Jan-Pascal Hackenberg vom SKV Rutesheim U23 und Timo Krumbein vom TSV Weissach sind wieder dabei. Als externe Neuzugänge kommen Emre Cakir vom TSV Weissach und Simon Korzilius von der SpVgg Warmbronn. Jakob Kilper kehrt nach langer Verletzungspause zurück, und auch Lukas Kilper, Sascha Oexle und Lion Özcelik schnüren nach längeren Pausen wieder die Fußballschuhe.

Regeländerungen: Zeitspiel muss bestraft werden

Bei den WM-Regeländerungen hat Miller eine klare Meinung. „Ich finde vor allem die schärferen Maßnahmen gegen das Zeitspiel extrem positiv. Dass bspw. zu langsames Auswechseln oder übertrieben langes Liegenbleiben konsequenter sanktioniert wird – etwa durch die Regel, im Anschluss eine Minute außerhalb des Platzes warten zu müssen – tut dem Spiel gut." Diesen Ansatz wünscht er sich auch im Amateurfußball: „Ständiges Zeitspiel bricht auch bei uns den Rhythmus und nervt einfach." Positiv bewertet er zudem das Vorgehen gegen das Mundverdecken beim Reden – eine Maßnahme, die vor allem im Profibereich dem Zuschauer zugutekommt.