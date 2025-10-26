Wieder nur Remis: Aich trauert zwei verlorenen Punkten nach

Enttäuschung beim FC Aich. Die Mannschaft bringt im Derby gegen den SC Maisach die Führung nicht über die Zeit. Der SC schafft noch den Ausgleich.

Aich - Nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand das Derby zwischen dem gastgebenden FC Aich und dem SC Maisach statt. 27 Zuschauer suchen Schutz vor dem regnerischen und windigen Herbstwetter. Das Geschehen auf dem grünen Rasen konnte sie letztlich auch nicht wirklich erwärmen. Am Ende der 90 Minuten trennten sich beide Mannschaften 2:2 unentschieden.

Für Aichs Trainer Marcel Aue waren es am Ende wieder einmal zwei verlorene Punkte. „Wir hatten 85 Prozent Ballbesitz“, so Aue. Nachdem ein Maisacher Abwehrspieler einen Kopfball von Aichs Kapitän Florian Friedrich von der Torlinie kratzte und Simon Wesinger die zweite nennenswerte Chance im ersten Durchgang vergab, wurden die Seiten torlos 0:0 gewechselt.

An der Dominanz des Aicher Dorfclubs änderte sich auch im zweiten Durchgang nichts. Laut Chefcoach Aue bestimmten die Platzherren weiterhin das Geschehen auf dem Rasen. Scheinbar war die Elf von Maisachs Trainer Thomas Stehle mit den Worten beschäftigt, die ihr Trainer ihnen auf den Weg mitgegeben hatte, da schlug Aichs Top-Torjäger Manuel Milde zu. Mit seinem 17. Saisontreffer erzielte er die verdiente Aicher Führung.

Freistoßtor in der Nachspielzeit

Die Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten. Einen Konter der Gäste-Elf schloss Kelvin Gomez zum überraschenden 1:1-Ausgleich ab. Danach wurde die Partie ein wenig körperbetonter. Beide Mannschaften drängten auf eine Entscheidung. Und die Aicher Kicker hatten vielleicht auch das Toto-Pokalaus gegen Maisach nicht ganz aus dem Kopf.

Als beide Lager sich wohl auf ein Remis eingestellt hatten, wurde es doch noch einmal spannend. Die Stehle-Elf lag drei Minuten vor dem Ende plötzlich nach einem verwandelten Strafstoß von Afdal Tomangbe mit 2:1 vorn. Mit einem flach ausgeführten Freistoß in der Nachspielzeit überwand FCA-Spielführer Friedrich dann aber doch noch den Maisacher Keeper Michael Pfützner zum 2:2-Endstand.