Wieder nur ein Punkt: VfR Aalen verpasst erneut den ersten Dreier

In der 36. Minute belohnte Sasa Maksimovic den Auftritt mit dem 0:1. Die Führung war für Aalen auch deshalb wertvoll, weil Steinbach Haiger bereits am ersten Spieltag beim 2:2 in Sandhausen gezeigt hatte, dass die Mannschaft über Qualität und Moral verfügt. Der VfR hatte nun die Aufgabe, das Spiel kontrolliert zu halten und die Räume für den Gastgeber klein zu machen.

Nach dem etwas unglücklichen 1:1 gegen Freiburg II war die Partie in Hessen der nächste Charaktertest. Aalen musste zeigen, dass es auch auswärts Struktur und Widerstandsfähigkeit auf den Platz bringen kann. Das gelang über weite Strecken. Der VfR stand ordentlich, ließ sich vom robusten Steinbacher Spiel nicht aus der Ruhe bringen und setzte selbst Akzente.

Lange sah es danach aus, als könne Aalen den ersten Regionalliga-Sieg der Saison mitnehmen. Doch in der 80. Minute traf Jahn Herrmann zum 1:1. Damit wiederholte sich ein Muster der ersten beiden Spieltage: Der VfR bringt sich in eine gute Ausgangslage, schafft es aber noch nicht, diese vollständig zu veredeln. Zwei Remis gegen Freiburg II und Steinbach sind für einen Aufsteiger kein Fehlstart. Trotzdem bleibt der Eindruck, dass sogar mehr möglich gewesen wäre.

Positiv ist, dass Aalen in der neuen Liga sofort konkurrenzfähig wirkt. Die Mannschaft verteidigt stabil, findet immer wieder eigene Momente und tritt nicht wie ein klassischer Neuling auf. Nun muss sie lernen, enge Spiele über die Ziellinie zu bringen.

Bereits am Dienstag wartet im WFV-Pokal das Stadtduell bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, die mit einem 1:1 beim SV Fellbach in die Verbandsliga gestartet ist. Der Sieger zieht ins Viertelfinale ein. Am Samstag danach kommt Eintracht Frankfurt II nach Aalen. Dann soll aus ordentlichen Auftritten endlich der erste Dreier werden.