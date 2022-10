Wieder nichts zu Holen für den FCN

Auch das zweite Samstagspiel der Saison konnte unsere Elf leider nicht siegreich gestalten. Auf dem Kunstrasenplatz des BSC Memmingen entwickelte sich, nach ersten Standschwierigkeiten beider Mannschaften, eine ausgeglichene Anfangsphase. Wobei der FCN durch einen letztendlich zu zentralen Abschluss von M. Berger (10. Min) und einen Pfosten-Kopfball von P. Pfohmann (16. Min) durchaus in Führung hätte gehen können.

Erst als A. Pfohmann nach circa 20 Minuten umstrittenerweise mit einer 10 Minuten Zeitstrafe des Feldes verwiesen wurde kippten die Spielanteile leicht zu Gunsten der Heimelf. Als wieder alle elf Niederriedener auf dem Platz stehen durften entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. So hatte M. Beging in der 35. Minute die Führung auf dem Fuß. Auf der Gegenseite hielt uns R .Berger mit einer bemerkenswerten Parade die Null. Alles in allem war es ein gut anzusehender erster Spielabschnitt in dem man, mit der nötigen Konsequenz, auch mit einer Führung in die Halbzeit hätte gehen können. Letztendlich endeten die ersten 45 Minuten Torlos.

Dies änderte sich jedoch in der 55. Spielminute, als die Memminger nach einem Eckball zu frei zum Kopfball kamen und den daraus resultierenden Abpraller zur 1:0 Führung verwandeln konnten. Es schien so als hätte BSC Trainer T. Gebhart zur Halbzeit die richtigen Worte gefunden. Seine Mannschaft spielte nach der Führung wie entfesselt und erzielte binnen 10 Minuten 3 weitere Treffer. So war es in der 67. Minute ein Fernschuss aus ca. 24 Meter der rechts unten im Kasten einschlug. Darauf folgte nur 4 Minuten später ein Konter über die rechte Seite, dessen Abschluss im Tor landete. Als dann um die 75. Spielminute ein weiter Distanzschuss durch Torhüter R. Berger nur nach vorne abgewehrt werden konnte hatte der BSC-Stürmer leichtes Spiel und musste den Abpraller nur noch in die Maschen drücken. Trotz überzahl in den letzten Spielminuten, durch eine 10 Minuten-Strafe der BSCler, war uns heute kein Torerfolg vergönnt.

Zu Gute halten können wir unserer Mannschaft allerdings, dass zu jeder Zeit der nötige Einsatz und Wille zu sehen war. Sodass die Sieglosserie am kommenden Wochenende hoffentlich ein Ende findet.