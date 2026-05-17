Wieder mittendrin im Abstiegskampf: Aich verliert in letzter Minute

Marcel Aue, Trainer des FC Aich. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der FC Aich verlor beim FC Deisenhofen III mit 1:2. Ein Tor in der Schlussminute besiegelte die bittere Niederlage im Abstiegskampf.

Dem FC Aich droht nach dem Abstieg aus der Bezirksliga tatsächlich der Durchmarsch in die Kreisklasse. Am drittletzten Spieltag verlor die Mannschaft von Trainer Marcel Aue beim FC Deisenhofen III mit 1:2 (1:1) und steckt damit weiter tief im Abstiegskampf. Während sich die dritte Mannschaft des Bayernligisten damit aller Sorgen entledigte, ist die Lage für den FCA nach dem Rückschlag wieder deutlich ernster geworden.

Nach den jüngsten Siegen gegen die Kellerkinder Jahn Landsberg und SC Oberweikertshofen II hatte sich Aich eigentlich etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Nun aber zählen in den verbleibenden Spielen gegen den TSV Gilching II und den SC Maisach nur noch Punkte.

Deisenhofen erwischte den besseren Start und ging bereits nach zwei Minuten durch David Hoffmann in Führung. Aich fand danach besser in die Partie und kam durch Torjäger Manuel Milde zum Ausgleich. Der FCA-Stürmer verwandelte in der 24. Minute einen Elfmeter und erzielte damit sein 27. Saisontor.

In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Viel deutete schon auf eine Punkteteilung hin, ehe Deisenhofen in der Schlussminute doch noch zuschlug. Der kurz zuvor eingewechselte Sem Hentz traf zum 2:1 und versetzte den Aichern damit einen späten Nackenschlag. (Dirk Schiffner)