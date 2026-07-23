Wieder mehr Kinder spielen Fußball

Alzey-Worms. Im Alzey-Wormser Jugendfußball scheint die Welt noch in Ordnung. Fast, zumindest. Die (so genannten) Abwerbungen guter Spieler von den kleineren Vereinen kritisierte ein Vereinsjugendleiter. Und die Praktiken. „Manchmal werden die Vereine, in denen der Junge spielt, schlechtgeredet, um ihn zum Wechsel zu bewegen. Das sollten wir nicht zulassen. Das schadet dem Jugendfußball und damit allen“, beklagte er. Auch Handgelder, mitunter 400 Euro, würden gezahlt. Dies nicht zu unterstützen, war sein Appell bei der Kreis-Jugendleitersitzung im gut besuchten Vereinsheim des VfL Gundersheim.
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Aus solchen Debatten hält sich Niklas Lippold raus. Als Jugendleiter des Kreises Alzey-Worms kann er nur auf das Reglement des Verbands verweisen. Was Vereine und/oder Fußballer untereinander miteinander vereinbaren, liegt außerhalb des Einflussbereichs der Verbandsfunktionäre. Das Auditorium sah indes auch keinen Anlass, das Thema zu vertiefen.
Alternativ nahm es erfreut zur Kenntnis, dass die Zahl der Jugendmannschaften wieder nach oben geht. 250 Teams wurden für die kommende Runde gemeldet. So viele wie seit 2020 nicht mehr. Und 17 mehr als in der zurückliegenden Saison. Zuwachs gab es bei den D-Junioren, den G-Junioren und den Mädchen. Auch die B-Jugend ist um ein Team reicher. Ein erfreulicher Trend, sofern er sich in den kommenden Jahren verstetigt. Über die Ursachen kann Niklas Lippold nur spekulieren. Einer der Gründe ist, dass sich mit der TG Wallertheim und dem FC Wörrstadt wieder zwei Vereine an der Jugendarbeit beteiligten, die in den zurückliegenden Jahren außen vor waren.
Platzhirsch in der Jugendarbeit ist und bleibt Wormatia Worms. Der VfR ist sowohl mit seiner A-Jugend wie mit der C-Jugend in der Regionalliga vertreten. In den vier Verbandsligen (A-, B-, C- und D-Junioren) laufen Mannschaften aus vier Vereinen des Kreises Alzey-Worms auf. Wormatia Worms ist selbstverständlich dabei. Aber auch der TSV Gau-Odernheim, bei den A-Junioren in Kombination mit Rhein-Selz, SV Gimbsheim und SV Guntersblum mischen mit.
Weitaus stärker vertreten ist der Kreis Alzey-Worms in den Landesligen. RWO Alzey, TSV Gau-Odernheim/Rhein-Selz II und die TSG Pfeddersheim konkurrieren in der A-Jugend mit. Ebenso wie der FSV Saulheim/Rheinhessen Mitte. In den weiteren Altersklassen haben darüber hinaus der VfL Gundersheim, Wormatia Worms, TSV Gau-Odernheim und SV Horchheim Aktien im Geschäft.
In den A- und B-Junioren-Kreisligen rivalisieren elf beziehungsweise 13 Mannschaften um die Titel. Weit mehr Konkurrenz herrscht in den unteren Jahrgängen. Bei den C-, D- und E-Junioren gibt es daher nicht nur eine Kreisliga, sondern auch bis zu zwei Kreisklassen. Damit einhergehende Qualifikationen, an denen in dieser Saison nur die höchstklassigen, im Kreisspielverkehr gemeldeten Mannschaften eines Vereins teilnehmen werden. Das ist neu und eine Reaktion auf den Ärger, den es in der zurückliegenden Spielzeit im Kreis Mainz-Bingen gab. Wegen extremer Leistungsunterschiede zwischen den Teams gab es mitunter heftige Klatschen für die Verlierer. Dem wurde nun durch den Südwestdeutschen Fußballverband ein Riegel vorgeschoben.
Im Kreis Alzey-Worms spielte diese Problematik keine Rolle. Von daher war verständlich, dass sich die Vereinsvertreter in Gundersheim mit diesem Thema überhaupt nicht auseinandersetzten. Ihr Hauptaugenmerk galt vielmehr der Zusammensetzung der verschiedenen Qualifikationsgruppen. Die entsprechenden Seiten der Power-Point-Präsentation von Niklas Lippold erfreuten sich vieler Handy-Kamera-Klicks. Primär wollten offensichtlich alle wissen, welche Gegner ab der zum 15. August startenden Runde auf ihre Mannschaften warten.
Während die A- und die B-Jugend auf Kreisebene Mitte August bereits mit der Meisterschaft beginnen, starten die jüngeren Jahrgänge mit der Qualifikation zu den Kreisligen ihrer Altersstufen. Die wird zum 1. September-Wochenende abgeschlossen. Das Wochenende drauf hat der Alzey-Wormser Kreisausschuss für Entscheidungsspiele reserviert. Ab dem 12./13. September, sagt Niklas Lippold, beginnt die Hauptrunde.
Zur Kreisliga qualifizieren sich bei der C-, D- und E-Jugend die beiden Ersten jeder Gruppe. Diese drei Kreisligen werden demnach aus jeweils zehn Mannschaften bestehen.
A-Junioren, Kreisliga: SV Gimbsheim, TuS Hochheim, JSG TV Dautenheim/Alzeyer Land, TSG Pfeddersheim II, SG RWO Alzey II, VfR Wormatia Worms II, JSG Rhen. Rheindürkheim/Osthofen, JSG TuS Wörrstadt/Armsheim, VfL Gundersheim, SV Obersülzen I, SC Bobenheim-Roxheim.
B-Junioren, Kreisliga: JSG SV Guntersblum/Oppenheim, TuS Hochheim, SG RWO Alzey, SG Kickers Worms, JFV Wonnegau, SG Altrhein, SV Gimbsheim, TuS Wiesoppenheim, SV Horchheim, SV Mauchenheim/Alzeyer Land, TSV Gau-Odernheim II, TSV Armsheim/Flonheim, TSG Pfeddersheim.
C-Junioren, Kreisliga-Quali A: VfR Wormatia Worms III, SG Altrhein, SG RWO Alzey, TuS Hochheim II (o.W.). - Quali B: VfL Gundersheim, JFV TSV Armsheim/Flonheim, JSG TSG Weinheim/Freimersheim, TV Dautenheim. – Quali C: SV Horchheim II, JSG FSV Osthofen, TG Westhofen/Gundheim, SG RWO Alzey II (o.W.). – Quali D: TSGPfeddersheim II, TuS Hochheim, JFV JSG Wonnegau, SG Kickers Worms. - Quali E: JSG SV Guntersblum/Oppenheim II, SV Gimbsheim, JSG TuS Nack/Rhh.-Schweiz, TSV Armsheim/Flonheim II JSG (o.W.).
D-Junioren Kreisliga-Quali A: TSG Pfeddersheim, SG Eintr. Herrnsheim, SG Kickers Worms, TuS Hochheim, SG Altrhein, TV Dautenheim. - Quali B: SV Gimbsheim, JSG TuS Nack/Rhh. Schweiz, TuS Wiesoppenheim, TuS Weinsheim, TG Westhofen/Gundheim, JFV Wonnegau. - Quali C: TSV Gau-Odernheim II, TV Sulzheim, JSG FC Udenheim/Rhh.-Mitte, FV Flonheim/Armsheim, SV Horchheim II. - Quali D: TuS Wörrstadt, SG RWO Alzey, FSV Osthofen, TuS Dorn-Dürkheim, VfL Gundersheim. – Quali E: VfRWormatiaWorms III, SV Guntersblum, SV Bechtolsheim, SV Leiselheim, JSG TSG Weinheim/Mauchenheim.
Kreisklassen-Quali A: SV Guntersblum II, JSG FV Flonheim/Armsheim II, JSG TSG Weinheim/Mauchenheim II, JSG TG Westhofen/Gundheim II, SV Horchheim IV, JSG TuS Nack/Rhh.-Schweiz II. – Quali B: SV Horchheim III, SV Gimbsheim II, SV Guntersblum III, SG RWO Alzey III, TSV Gau-Odernheim III, TuS Hochheim II.
E-Junioren Kreisliga-Quali A: FSV03 Osthofen, TuS Hochheim, TV Dautenheim, SV Bechtolsheim, SV Guntersblum, JSG FSV Abenheim/Gundheim. - Quali B: SV Gimbsheim, JFV Wonnegau, SV Leiselheim, TuS Dorn-Dürkheim, FC Wörrstadt, SG Eintr. Herrnsheim. - Quali C: TSV Gau-Odernheim, VfL Gundersheim, TV Sulzheim, SG Kickers Worms, SV Horchheim, JSG FC Udenheim/Rheinhessen-Mitte. – Quali D: TuS Wörrstadt, TSG Pfeddersheim, JSG TuS Nack/Rhh.-Schweiz, TuS Weinsheim, SG Altrhein, TuS Wiesoppenheim, JSG TSG Weinheim/Mauchenheim. – Quali E: VfR Wormatia Worms, SG RWO Alzey, TuS Neuhausen, JSG TG Westhofen/Bechtheim, JSG FV Flonheim/Armsheim.
Kreisklassen-Quali A: TSV Gau-Odernheim II, SV Horchheim III, JSG TuS Nack/Rhh. Schweiz II, TSG Pfeddersheim II, FSV Osthofen II. – Quali B: VfR Wormatia Worms II, SV Horchheim IV, JSG TSG Weinheim/Mauchenheim II, SV Gimbsheim III, JFV Wonnegau II - Quali C: SV Horchheim II, SV Leiselheim II, SG Eintr. Herrnsheim II, FSV Osthofen III, SV Gimbsheim II.