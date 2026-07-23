Wieder mehr Kinder spielen Fußball Im Alzey-Wormser-Jugendfußball sind die Weichen für die bevorstehende Spielzeit gestellt von Claus Rosenberg · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Erstmals in der Geschichte des FSV Saulheim spielt der Klub mit einer A-Jugend in der Verbandsliga. Die Szene stammt aus dem Spiel gegen die TSG Kaiserslautern, in der Samer Shahadeh von den Pfälzern Nico Dellmuth, Anton Bogner und Marius Lederer eingekreist ist. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Alzey-Worms. Im Alzey-Wormser Jugendfußball scheint die Welt noch in Ordnung. Fast, zumindest. Die (so genannten) Abwerbungen guter Spieler von den kleineren Vereinen kritisierte ein Vereinsjugendleiter. Und die Praktiken. „Manchmal werden die Vereine, in denen der Junge spielt, schlechtgeredet, um ihn zum Wechsel zu bewegen. Das sollten wir nicht zulassen. Das schadet dem Jugendfußball und damit allen“, beklagte er. Auch Handgelder, mitunter 400 Euro, würden gezahlt. Dies nicht zu unterstützen, war sein Appell bei der Kreis-Jugendleitersitzung im gut besuchten Vereinsheim des VfL Gundersheim.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Aus solchen Debatten hält sich Niklas Lippold raus. Als Jugendleiter des Kreises Alzey-Worms kann er nur auf das Reglement des Verbands verweisen. Was Vereine und/oder Fußballer untereinander miteinander vereinbaren, liegt außerhalb des Einflussbereichs der Verbandsfunktionäre. Das Auditorium sah indes auch keinen Anlass, das Thema zu vertiefen.

Alternativ nahm es erfreut zur Kenntnis, dass die Zahl der Jugendmannschaften wieder nach oben geht. 250 Teams wurden für die kommende Runde gemeldet. So viele wie seit 2020 nicht mehr. Und 17 mehr als in der zurückliegenden Saison. Zuwachs gab es bei den D-Junioren, den G-Junioren und den Mädchen. Auch die B-Jugend ist um ein Team reicher. Ein erfreulicher Trend, sofern er sich in den kommenden Jahren verstetigt. Über die Ursachen kann Niklas Lippold nur spekulieren. Einer der Gründe ist, dass sich mit der TG Wallertheim und dem FC Wörrstadt wieder zwei Vereine an der Jugendarbeit beteiligten, die in den zurückliegenden Jahren außen vor waren. Platzhirsch weiterhin Wormatia Worms Platzhirsch in der Jugendarbeit ist und bleibt Wormatia Worms. Der VfR ist sowohl mit seiner A-Jugend wie mit der C-Jugend in der Regionalliga vertreten. In den vier Verbandsligen (A-, B-, C- und D-Junioren) laufen Mannschaften aus vier Vereinen des Kreises Alzey-Worms auf. Wormatia Worms ist selbstverständlich dabei. Aber auch der TSV Gau-Odernheim, bei den A-Junioren in Kombination mit Rhein-Selz, SV Gimbsheim und SV Guntersblum mischen mit.