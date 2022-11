„Wieder mehr Fußball spielen“: BC Attaching empfängt auswärtsstarke Günzlhofener Nach 1:1 gegen Untermenzing

Drei Spiele muss der BC Attaching noch bestreiten, dann geht die Bezirksliga Nord in ihre Winterpause. „Jetzt kommen zwei Sechs-Punkte-Spiele“, sagt Trainer Enes Mehmedovic. Und wenn dieser Begriff fällt, wissen alle Fans Bescheid: Eine Niederlage wäre fatal. Am Samstag (15 Uhr) empfängt Attaching den Tabellennachbarn VSST Günzlhofen.

Attaching –Beide Teams gehen punktgleich in das Duell – und dies nur, weil die Gastgeber am vergangenen Spieltag beim 1:1 gegen Untermenzing zwei Elfmeter am Tor vorbeigeschossen haben. „Alle waren enttäuscht. Wir haben es im Training nicht mehr thematisiert, weil wir nicht in der Wunde bohren wollten“, so der BCA-Coach. Die Art und Weise, wie seine Mannschaft gegen Untermenzing aufgetreten ist, war allerdings Thema. „Es war eines unserer schlechteren Spiele. Wir müssen uns wieder steigern, wieder mehr Fußball spielen“, fordert Mehmedovic. Den Attachingern fällt gerade auf den Fuß, dass im August und September einige Spieler länger im Urlaub waren. „Die Jungs sind müde. Jetzt, wo die Plätze tief sind, macht sich das noch mehr bemerkbar“, so der 41-Jährige.