Wieder mehr Biss und Mut Wie gewonnen, so zerronnen. So war das Motto beim FC Steinbach-Hallenberg am letzten Wochenende.

Denn die in der Vorwoche ergatterte Tabellenführung in der Landesklasse 3 musste die Mannschaft von Robert Teske in Ohrdruf lassen. Beim 0:3 setzte es die zweite Saisonniederlage. Vom Platz an der Sonne ging es auf Rang Vier. Nun wartet im Heimspiel gegen den punktgleichen Dritten aus Borsch das nächste Topspiel.

Wieder mehr Ball- und Spielkontrolle

Die Zuschauer in der "Menz-Arena" könnten sich auf ein torreiches Spiel freuen. Schließlich empfängt die zweitbeste Offensivreihe des FC Steinbach-Hallenberg (24 Tore) den drittbesten Angriff aus der Rhön (23 Treffer). Trotz nahezu gleicher Torausbeute in den bisherigen Spielen, sind die Spielansätze laut Steinbach-Coach Robert Teske aber grundverschieden. "Borsch ist eine Mannschaft mit klarer Aufgabenverteilung. Sie verteidigen als Mannschaft extrem gut und haben offensiv vier, fünf Spieler über die, die Angriffe laufen. Sie legen nicht so viel Wert auf Ballbesitz, sondern spielen schnell vertikal. Nach Ballgewinnen oder der Spieleröffnung suchen sie die Stürmer, die athletisch und torgefährlich sind", hat der junge FC-Trainer den Gegner bestens analysiert.

Teskes' Mannschaft hingegen lebt von Ballbesitz. Das war auch zuletzt ein Manko beim Spiel in Ohrdruf, weshalb am Ende eine klare 0:3-Pleite stand. "Wir hatten keinen guten Tag und gerade im Ballbesitz ist uns wenig geglückt. Ein stückweit fehlte uns der Mut. Defensiv war es aus dem Spiel heraus gut. In unsere gute Phase nach der Pause bekommen wir nach einer Ecke das zweite Standardtor. Damit war das Spiel durch und am Ende die Tabellenführung verloren. Gegen Borsch müssen wir mehr Mut, Laufbereitschaft und Biss in den offensiven Zweikämpfen zeigen. Wir brauchen wieder mehr Ball- und Spielkontrolle durch ein gutes Pass- und Positionsspiel", zieht Teske die Schlüsse aus dem letzten Wochenende und schlägt die Brücke zum Verfolgerduell am Samstag-Nachmittag (LIVE ab 15 Uhr im FuPa-TICKER).

Das Ziel für das Heimspiel ist klar: Drei Punkte sollen es sein. So wie in bisher drei von vier Fällen. Auf heimischen Ground ist die Mannschaft von Robert Teske noch ungeschlagen, während Borsch auswärts zwei von vier Partien verlor. Ein Fakt, der wohl auch für die Gastgeber spricht. Dass allerdings mit David Thorwarth und Valentin Recknagel zwei wichtige Spieler in der Zentralen fehlen, sieht Teske als Nachteil. Den Kopf in den Sand steckt, der FC-Trainer deshalb aber nicht: "Wir stehen in der Tabelle gut da und wollen in der Region bleiben. Entsprechend ist es unser Anspruch zu Hause gegen Borsch zu gewinnen. So werden wir auch antreten. Wir müssen an unser Leistungsmaximum gehen, um etwas mitzunehmen. Druck verspüren wir aber nicht"