Tief durchpusten: Torschütze Sebastian Schneider und der TSV Steinbach II müssen gegen Walldorf den nächsten Rückschlag verkraften. (© Ben Volkmann)

Wieder mangelt es Steinbach II an Kaltschnäuzigkeit Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist kommt im Tabellenkeller nicht vom Fleck. Gegen Walldorf hatte der Aufsteiger in der Nachspielzeit zwei dicke Chancen - am Ende geht er aber wieder leer... +++

HAIGER-STEINBACH - Der TSV Steinbach II kann im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga keinen Boden gut machen. Zwar war die Regionalligareserve am Sonntag dem Tabellensechsten RW Walldorf durchaus ebenbürtig, am Ende sorgte die 1:2 (0:1)-Heimniederlage aber wieder einmal für Enttäuschung.