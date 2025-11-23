Wieder mal gut mitgehalten...

Die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld verlieren gegen Wasserburg trotz guter Leistung 0:2.

Es ist ein Muster, dass sich aus Sicht der Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld zu oft wiederholt: Die Mannschaft hält gegen ein Spitzenteam der Liga über weite Strecken gut mit, bleibt aber in den entscheidenden Momenten ohne Durchschlagskraft – und steht am Ende wieder ohne Punkte da. Im Heimspiel gegen den TSV Wasserburg mussten sich die Karlsfelder am Samstag mit 0:2 geschlagen geben.

Eintracht-Coach Florian Beutlhauser hatte Wasserburg vor der Saison als „Aufstiegskandidat Nummer eins“ gesehen. Im Hinspiel unterlag sein Team 1:2, nachdem es sich lange Zeit mit guter Verteidigungsarbeit gegen den spielerisch besseren Gegner gewehrt hatte. Dieses Mal wollten die Karlsfelder im eigenen Stadion etwas mitnehmen – doch der Start verlief denkbar un㈠günstig.

„Wir waren in den ersten zehn, fünfzehn Minuten komplett von der Rolle“, sagte Beutlhauser. Paradox sei das gewesen, weil sein Team den heimischen Kunstrasen bestens kennt – im Gegensatz zum Gegner.

Schon früh musste Keeper Fabio Di Salvo eingreifen, um den Rückstand zu verhindern. Kurz darauf fiel das 0:1. Nach einem Fehlpass von Jonas Eicher kam Wasserburg über die rechte Seite durch. Die Hereingabe wollte Markus Huber klären, er beförderte den Ball jedoch ins eigene Tor (6.). „Er musste hin, weil hinter ihm ein Stürmer stand. Der Fehler ist vorher passiert”, kommentierte Beutlhauser die Szene.

Beste Torchancen bleiben ungenutzt

Danach wurde Karlsfeld immer stärker. „Ab Minute 20 waren wir die bessere Mannschaft“, so der Trainer. Vor allem Jonas Kuhn kam mehrfach gefährlich durch. Zweimal tauchte der schnelle Flügelspieler frei vor Gästekeeper Lino Volkmer auf, nutzte die Chancen aber nicht. Auch Deniz Yilmaz hatte eine aussichtsreiche Aktion. „Da waren hundertprozentige Chancen dabei. Wenn du da eine machst, läuft das Spiel anders”, trauerte Beutlhauser den vergebenen Möglichkeiten hinterher.

Nach der Pause entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Wasserburg hatte eine Phase, in der Di Salvo retten musste, ansonsten agierte Karlsfeld auf Augenhöhe. „Das war ausgeglichen, vielleicht sogar leicht zu unseren Gunsten“, sagte Beutlhauser. Klare Chancen erspielte sich die Eintracht aber nicht mehr.

In der Schlussphase ging Karlsfeld ins Risiko und warf alles nach vorne. Die Räume nutzte Wasserburg zu Kontern – darunter der entscheidende Treffer in der 84. Minute: Robin Ungerath erzielte das 0:2 und machte damit den Sack zu.

Beutlhausers Fazit fiel entsprechend ernüchtert aus: „Uns fehlen diese zwei, drei Prozent. Wir hatten die Chancen – und machen sie nicht. Das ist schade, weil mehr drin war. Wir waren nicht schlechter als Wasserburg – im Gegenteil. Aber wenn du deine Möglichkeiten nicht nutzt und hinten Fehler machst, verlierst du solche Spiele.“