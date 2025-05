Wieder knapp gescheitert

Gegen Scheidegg wurde mit ungewohnter Aufstellung und Spieltaktik begonnen, womit die Gastgeberinnen nicht wirklich klarkamen. So kam der FCS immer wieder vor das SVMG Gehäuse. Hier hatte man das Glück des Tüchtigen, denn ein Abseitstor, ein Pfostenschuss oder Torspielerin Ellen Olschyna vereitelten den zu diesem Zeitpunkt durchaus möglichen und verdienten Führungstreffer.

Erst nach einigen Umstellungen im Team kam der SVMG besser ins Spiel und konnte das Spiel nun ausgeglichener gestalten. Kämpferisch war man nun gut eingestellt und ließ nur noch vereinzelt Chancen der Gäste zu. Auch selber näherte man sich dem Tor des FCS an, wobei man offensiv zu wenig Druck aufbauen konnte. So ging es mit einem Remis in die Pause.

Zu Beginn der 2. Halbzeit machte Scheidegg nochmals Druck. Konnte Eva Wegmann zunächst einen Torschuss noch vor der Torlinie ablaufen, musste sich der SVMG wenig später geschlagen geben. Nach einem inkonsequenten Abwehrverhalten erzielte Simone Stadelmann mit Hilfe des Innenpfosten das 0:1 (61. Min.).

Danach schien der SVMG aufzuwachen. Der SVMG war bemüht den Ausgleich zu erzielen, stand hinten gut und erarbeitete sich auch die ein oder andere Chance. Allerdings ist man offensiv einfach zu brav und zu wenig zielstrebig. Entweder kommt der letzte Pass nicht an, oder es fehlt am nötigen Durchsetzungsvermögen. Die größten Chancen hatten noch Hannah Rudhart, die freistehend eine Direktabnahme übers Tor setzte und Karo Kuffner, deren Abschluss von Torspielerin Sylvia Ammann geblockt wurde.

Bleibt die Erkenntnis, dass man zwar mithalten kann, aber es für Punkte einfach nicht reicht.