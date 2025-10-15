Hat St. Tönis im Pokal gegen Kleve das glücklichere Händchen? – Foto: Jens Terhardt

Wieder Kleve – St. Tönis peilt im Pokal diesmal den Sieg an Erst vor zehn Tagen unterlag der SC St. Tönis in der Fußball-Oberliga beim 1. FC Kleve mit 1:2. Am Mittwochabend gibt es an gleicher Stelle ein Wiedersehen, wenn es um den Einzug ins Viertelfinale des Niederrhein-Pokals geht. Verlinkte Inhalte Niederrheinpokal 1. FC Kleve SC St. Tönis

Mit Rot-Weiss Essen ist zwar schon ein großer Name ausgeschieden, aber in der Lostrommel winken noch einige andere attraktive Gegner. Grund genug also, in die nächste Runde einzuziehen. „Wir freuen uns sehr auf dieses Duell und wollen mit der Aussicht auf große Gegner natürlich weiterkommen“, bekräftigt SC-Trainer Bekim Kastrati, „aber Kleve geht es sicher genauso“.

Heute, 19:30 Uhr 1. FC Kleve 1. FC Kleve SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis 19:30 live PUSH In der Meisterschaft zieren die Gastgeber nach einer 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Meerbusch das Tabellenende, aber die Blau-Gelben haben sicher noch vor Augen, auf welch unangenehm zu spielenden Gegner sie treffen. Eine ganz andere Ausrichtung als zuletzt zieht Kastrati trotz der Niederlage nicht in Erwägung: „Wir sind früh in Rückstand geraten und machen das 1:1 nicht. Am Ende hat uns einfach nur das Glück gefehlt. Die Niederlage spielt daher eigentlich keine Rolle mehr. Das wird ein ganz anderes Spiel. Ich will ins Viertelfinale. Das wäre ein schöner Erfolg für den Verein, das Trainerteam und die Mannschaft.“

St. Tönis zuletzt mit klarem Sieg Der SC kann nach dem klaren 4:0-Sieg über den VfB Homberg mit breiter Brust anreisen. Und auch die Tatsache, dass die Defensive eine starke Leistung zeigte, schürt die Hoffnung, dass die Hürde in der Schwanenstadt genommen werden kann. Mit Niklas Withofs und Luca Esposito stehen zudem zwei Akteure wieder zur Verfügung, die zuletzt krankheitsbedingt passen mussten. Withofs saß zwar auf der Bank, aber eine echte Alternative war der angeschlagene Innenverteidiger nicht.