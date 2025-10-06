Wieder keine Punkte – Deisenhofen muss sich Polling geschlagen geben

Wieder nichts zu holen: Deisenhofen II verliert auch gegen Polling (Archivbild). – Foto: Maximilian Merkl

Nach starker erster Halbzeit bricht die U23 des FC Deisenhofen ein und unterliegt dem Bezirksliga-Abstiegskandidaten SV Polling mit 1:3.

Nach zwei grundverschiedenen Halbzeiten unterlag die U23 des FC Deisenhofen dem Bezirksliga-Drittletzten SV Polling zu Hause überraschend mit 1:3 (1:1). „Wir haben solide angefangen, haben sehr sauberen, kontrollierten Fußball gespielt. Es haben nur ein bisschen die Torchancen gefehlt“, umschrieb FCD-Coach Andreas Budell den besseren Teil der Vorstellung seiner Elf, die meist über Lukas Blauensteiner auf der rechten Seite gefährlich wurde. Fr., 03.10.2025, 15:15 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen II SV Polling SV Polling 1 3 Abpfiff

Er holte auch den Elfmeter heraus, den Vincent Bürstner zum 1:0 verwandelte (31.). Kurz darauf schaltete Polling nach einem Ballverlust schnell um und Julian Jäcker glich aus (41.). „Unnötig! Da waren wir nicht wach genug. Das war Pollings einzige Torchance in der ersten Halbzeit“, ärgerte sich Budell. Zweite Halbzeit ohne Leistungssteigerung