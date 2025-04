Wieder keine Punkte

Der Start ins Spiel gelang gut – in den ersten Minuten standen wir stabil, ließen den Ball sicher durch unsere Reihen laufen und zeigten eine engagierte Anfangsphase. In der 12. Spielminute war es dann Benjamin Linsenmaier, der einen scharf getretenen Ball in den Strafraum spielte. Noah Geiger lief im richtigen Moment ein und schob den Ball am gegnerischen Keeper vorbei zur frühen Führung.

Im Anschluss verflachte das Spiel etwas – zwingende Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. In den letzten 15 Minuten vor der Pause erhöhte die Gästemannschaft jedoch den Druck und kam schließlich kurz vor dem Halbzeitpfiff zum verdienten Ausgleich. Mit einem leistungsgerechten 1:1 ging es in die Kabinen.