Wieder kein Sieger zwischen TSV Steinbach Haiger und Siegen

Siegen. Im nächsten Testspiel vor dem Re-Start in der Fußball-Regionalliga Südwest hat sich der TSV Steinbach Haiger bei den Sportfreunde Siegen mit einem 1:1-Unentschieden von dem West-Regionalligisten getrennt.
Gwang-In Lee brachte den TSV auf dem Kunstrasen neben dem Leimbachstadion in der achten Minute per Strafstoß mit 1:0 in Führung. Die Sportfreunde spielten ab der 42. Minute in Überzahl und nutzten diesen Vorteil zum Ausgleich durch Cagatay Kader in der 67. Minute. Somit endete auch der zweite Vergleich der beiden lokalen Kontrahenten binnen zwei Wochen mit einem Remis.
Der Südwest-Regionalligist bestimmte die Anfangsphase der Partie und bekam in der siebten Minute einen berechtigten Strafstoß zugesprochen. Gwang-In Lee schnappte sich den Ball und verwandelte zur 1:0-Führung für die Gäste (8.). Steinbach Haiger, das zuvor schon einen Strafstoß nach einem Foul der Heimelf hätte bekommen müssen (4.), versuchte umgehend nachzulegen. Erneut zog Lee ab, verfehlte das Gehäuse jedoch knapp (9.). Es folgte eine starke Kombination der Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis, doch Marvin Mika schloss neben das Tor (10.).
Die Sportfreunde Siegen kamen 60 Sekunden später erstmals hochgefährlich zum Abschluss, doch Kevin Ibrahim entschärfte einen Kopfball von Dustin Willms glänzend. In der 17. Minute wuchs Marcel Johnen im Tor der SFS gleich dreimal hintereinander, gegen Kevin Gleißner und zweimal Gwang-In Lee, über sich hinaus. Auf der Gegenseite knallte der Abschluss von Paul-Philipp Besong gegen den kurzen Pfosten (18.). In der 23. Minute lenkte Ibrahim einen Kopfball von Willms gegen den langen Pfosten.
Im Anschluss begann eine eher hektische Phase. Ole Käuper musste angeschlagen raus. Nachdem der eingewechselte Jonas Singer das Tor aus der Distanz verpasst hatte (28.), gab es eine strittige Szene in der Steinbacher Hälfte. Lukas Näpflein sah nach einem taktischen Foul im Konter Gelb (34.). Einige Siegener hätten gerne eine andere Farbe gesehen. In der 42. Minute zeigte der Schiedsrichter den gelben Karton gegen die Steinbacher Bank. Als er zurück ins Mittelfeld lief, zog er Rot gegen Singer (42.). Wenig später wurde die Gästebank erneut verwarnt. Siegen wollte die Aufregung ausnutzen, vergab jedoch die letzten beiden Gelegenheiten kurz vor der Pause.
Mit elf neuen Siegenern und zehn Steinbachern, die in der Pause nur zweimal gewechselt hatten, ging es in den zweiten Abschnitt. Die dezimierten Gästen spielten zunächst sehr stark und kamen durch einen Freistoß von Eros Dacaj zu einer Riesenchance, doch Justin Ospelt entschärfte den Ball kurz vor dem Torwinkel (50.). Kurz zuvor gab es die vergleichbare Szene zur Näpflein-Aktion aus Durchgang eins, nur diesmal in der Abwehr der Siegener. Auch hier wurde das taktische Foul mit Gelb geahndet. Die folgende Ecke verlängerte Marvin Mika per Kopf. Kevin Gleißner zog ab, doch ein Siegener klärte auf der Linie.
In der 67. Minute nutzten die Sportfreunde dann ihre Überzahl und trafen durch Cagatay Kader zum 1:1-Ausgleich. Den letzten Knalleffekt des Testspiels hatte jedoch der TSV, der nach 48 Minuten Unterzahl und neun eigenen Wechseln beinahe noch gewonnen hätte. Serkan Firat zog in der Nachspielzeit aus rund 25 Metern ab, überwand Ospelt, doch der Ball prallte vom Lattenkreuz zurück ins Spielfeld. Die Partie wurde direkt danach abgepfiffen.