Wieder kein Sieger zwischen TSV Steinbach Haiger und Siegen

Mit elf neuen Siegenern und zehn Steinbachern, die in der Pause nur zweimal gewechselt hatten, ging es in den zweiten Abschnitt. Die dezimierten Gästen spielten zunächst sehr stark und kamen durch einen Freistoß von Eros Dacaj zu einer Riesenchance, doch Justin Ospelt entschärfte den Ball kurz vor dem Torwinkel (50.). Kurz zuvor gab es die vergleichbare Szene zur Näpflein-Aktion aus Durchgang eins, nur diesmal in der Abwehr der Siegener. Auch hier wurde das taktische Foul mit Gelb geahndet. Die folgende Ecke verlängerte Marvin Mika per Kopf. Kevin Gleißner zog ab, doch ein Siegener klärte auf der Linie.