Wieder kein Sieg: SGV Freiberg holt gegen Aufsteiger nur einen Punkt

Bereits nach 20 Minuten verpassten die Gäste die erste nenneswerte Chance, als Freiberg auf der Linie rettete. Nach einer halben Stunde musste die Defensive des SGV erneut eingreifen, um die Führung des FCB zu verhindern. Der dürftige Auftritt zwang die Hauasherren zu einem Doppelwechsel noch vor der Pause: Abou Ballo ersetzte Jacob Engel, Henrick Selitaj kam für Leon Petö.

Erst kurz vor der Stundenmarke tauchte Freiberg gefährlich vor dem Tor von Alzenau auf. Auch im zweiten Durchgang entwickelte sich kein ansehnliches Spiel. Erst in der Schlussphase kam der Favorit richtig ins Spiel und verpasste in der 76. und 79. Minute gleich doppelt die Führung. Doch selbst in der Schlussphase gelang keines der beiden Teams der Lucky Punsch, sodass glückliche Gäste einen Punkt mit nach Alzenau nehmen. Für Freiberg war es der achte Auftritt in Serie ohne Sieg.

In der Tabelle spürt der Tabellenführer die Verfolger im mehr im Nacken. Während Aufsteiger Großaspach nur ein Punkt dahiner lauert, kann die Mainzer Reserve am Sonntag mit der SG Sonnenhof gleich ziehen. Bis zum Tabellenneunten SV Sandhausen sind es aktuell nur noch fünf Punkte. Zwar darf sich die Lushtaku-Elf über die Herbstmeisterschaft freuen, allerdings muss in den drei verbleibenden Partien vor der Winterpause eine andere Leistung her, wenn die Spitze gehalten werden soll.

