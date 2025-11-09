Wieder kein Sieg für Lüneburg, Jeddingen siegt knapp

In Jeddingen entwickelte sich ein enges und umkämpftes Spiel. Die Gäste aus Fleestedt gingen früh durch Lea Hartgen (8.) in Führung, doch der MTV zeigte Moral. Hanna Thier (43.) glich noch vor der Pause aus. In einer intensiven zweiten Hälfte drängte Jeddingen auf den Sieg – und wurde in der Nachspielzeit belohnt: Emelie Rosebrock-Heemsoth (90.+2) traf zum 2:1-Endstand und sorgte für ausgelassenen Jubel beim neuen Tabellenzweiten, der die Niederlage der Vorwoche vergessen ließ.

Das Topspiel des Spieltags fand in Apensen statt – und die Gastgeberinnen lieferten eine starke Vorstellung ab. Zwar brachte Alina Nimmerjahn (23.) Stelle in Führung, doch Pia Michelle Teetz (27.) und Jana Drechsel (41.) drehten das Spiel. Kurz vor der Pause glich Jana Grizmann (45.) noch einmal aus, doch direkt nach Wiederanpfiff stellte Merret Buchholz (46.) auf 3:2. Den Schlusspunkt setzte erneut Teetz (76., Foulelfmeter) zum 4:2. Mit dem dritten Sieg in Serie schaltete sich Apensen voll ins Titelrennen ein und hat nur einen Punkt Rückstand auf Stelle.