Wieder kein Sieg für Lüneburg, Jeddingen siegt knapp

Das Wochenende ist rum und das gibt uns Zeit, um auf die Geschehnisse der Frauen Landesliga zu schauen. An der Tabellenspitze rückte alles näher zusammen, nachdem Hedendorf/Neukloster und Stelle nicht siegen konnten. Jeddingen ist neuer Tabellenzweiter..
Ein Spektakel mit sieben Treffern bekamen die Zuschauer in Oldendorf geboten. Nach dem frühen Rückstand durch Marieke Paul (11.) drehte der FCO durch Lea Albers (24.) und Laura Hellwege (43.) die Partie. In einer turbulenten Schlussphase fielen innerhalb von sieben Minuten gleich drei Tore: Merle Noll (79.), Hellwege (81.) und Franziska Twiehaus (84.) trafen, ehe ein Eigentor von Charlotte Hausam (86.) den 4:3-Endstand für die Gastgeberinnen besiegelte, die den zweiten Heimsieg feierten.
Ebenfalls torreich verlief das Duell in Ahlerstedt. Isabell Egloff (3., 7.) brachte den SVA früh mit einem Doppelpack auf Kurs, doch Eintracht Elbmarsch kämpfte sich zurück. Nadja Kühl (63., 65.) glich mit zwei schnellen Treffern aus und sicherte ihrem Team einen verdienten Punkt. Der zweite Punkt in der Fremde für Elbmarsch. Ein sehr Wichtiger.
In Jeddingen entwickelte sich ein enges und umkämpftes Spiel. Die Gäste aus Fleestedt gingen früh durch Lea Hartgen (8.) in Führung, doch der MTV zeigte Moral. Hanna Thier (43.) glich noch vor der Pause aus. In einer intensiven zweiten Hälfte drängte Jeddingen auf den Sieg – und wurde in der Nachspielzeit belohnt: Emelie Rosebrock-Heemsoth (90.+2) traf zum 2:1-Endstand und sorgte für ausgelassenen Jubel beim neuen Tabellenzweiten, der die Niederlage der Vorwoche vergessen ließ.
Das Topspiel des Spieltags fand in Apensen statt – und die Gastgeberinnen lieferten eine starke Vorstellung ab. Zwar brachte Alina Nimmerjahn (23.) Stelle in Führung, doch Pia Michelle Teetz (27.) und Jana Drechsel (41.) drehten das Spiel. Kurz vor der Pause glich Jana Grizmann (45.) noch einmal aus, doch direkt nach Wiederanpfiff stellte Merret Buchholz (46.) auf 3:2. Den Schlusspunkt setzte erneut Teetz (76., Foulelfmeter) zum 4:2. Mit dem dritten Sieg in Serie schaltete sich Apensen voll ins Titelrennen ein und hat nur einen Punkt Rückstand auf Stelle.
In Lüneburg teilten sich beide Teams die Punkte und es bliebt beim torlosen Remis. Eintracht-Keeperin Hanna-Marie Weise und ihre Vorderleute hielten den Tabellen-Dritten aus Hedendorf vom Torerfolg ab – Der Vorjahres-Vizemeister bleibt auch im fünften Heimspiel ohne Dreier und steht im unteren Tabellendrittel.
Die SG Wohnste/Holvede/Ippensen zeigte sich in Torlaune und gewann klar in Westerholz. Zwar brachte Maybritt Pils (23.) die Gastgeberinnen zunächst in Führung, doch danach trafen die Gäste fast im Minutentakt: Louisa Casemir (25.), Sarah Starzonek (28.), Nele Mehrkens (31.), Louisa-Marie Schmidt (53.), Shirley Rollberg (67.) und Johanna Brunkhorst (78.) machten den deutlichen 6:1-Auswärtssieg perfekt. Den Pflichtsieg mit Bravour geholt.