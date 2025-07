Wieder kein Sieg für Hertha Wiesbach

Der FC Hertha Wiesbach konnte auch das zweite Testspiel gegen einen Schröder-Saarlandligisten nicht gewinnen. Gegen die Zweite der SV Elversberg gab es am Dienstagabend im heimischen ProWin-Stadion eine 1:2 (0:2)-Pleite. Salif Cissé (33.) und Lionel Notarrigo (40.) brachten den Zweitliga-Nachwuchs innerhalb von sieben Minuten zur Pausenführung. Kilian Staroscik konnte in der 77. Minute lediglich anschließen. Dabei war die Erholungszeit für die Zweitliga-Reserve sogar noch kürzer, sie war noch am Sonntag beim FV Diefflen im Einsatz und unterlag da 0:1 (0:1). Hertha-Trainer Michael Petry sagte nach dem Spiel: "Wir waren die ersten 30 Minuten besser, hatten da auch Chancen und hätten in Führung gehen müssen. Schon in der ersten Viertelstunde hatten wir drei gute Möglichkeiten. Im Aufbauspiel verlieren wir zentral den Ball, das nutzen nicht nur Saarlandligateams, sondern auch Oberligisten eiskalt aus. Das wird bestraft. Wir haben junge Spieler, die müssen schnell lernen. Da müssen wir einfacher spielen. Das Risiko müssen wir auf gewissen Positionen minimieren. Die letzte Viertelstunde der ersten Hälfte war nicht so gut. Pascal Fabian Fischer und Sören Maas mussten angeschlagen raus, da müssen wir sehen wie schlimm es ist. Lucas Bidot und Alexio Brauer fehlen ja sowieso noch länger. Wir haben noch was zu tun". Am Sonntag um 17 Uhr trifft das Hertha-Team im auf dem Kunstrasenplatz der DJK Saarwellingen (Bischof-Rupertus-Ring) um 17 Uhr auf den Liga-Konkurrenten FV Diefflen. Die SVE-Zweite spielt zwei Stunden vorher auf der gleichen Anlage gegen den SC Reisbach, der ebenfalls in der Schröder-Saarlandliga spielt. .