Wieder kein Sieg für die SG

Mit quasi dem letzten Aufgebot musste die SG Gerzen/Aham am Samstag zu Hause gegen den Tabellenletzten TSV Gangkofen II antreten. Trotz engagierter Leistung spiegelte sich das Fehlen zahlreicher Akteure letztlich auch im Ergebnis wider: Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Dabei startete die SG vielversprechend. Bereits in der 10. Minute brachte Andreas Krautner die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Doch die Mannen aus Gangkofen zeigten sich kämpferisch und glichen in der 25. Minute durch Janes Unverdorben aus. Im weiteren Spielverlauf blieb Gerzen/Aham die spielbestimmende Mannschaft. Vor allem Philipp Herrnreiter sorgte immer wieder für Gefahr vor dem gegnerischen Tor, doch die Abschlüsse waren entweder zu harmlos oder verfehlten knapp das Ziel. Trotz klarer Feldvorteile und guter Chancen wollte der Siegtreffer nicht mehr fallen. Die Gruber Schützlinge warten damit seit vier Partien auf einen Dreier.

Am kommenden Sonntag steht für die SG das letzte Spiel vor der Winterpause an. Dann geht es auswärts zum TSV Rapid Vilsheim. Anpfiff ist um 14 Uhr.