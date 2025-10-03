Wieder kein Heimtor

Der FC Homberg hat am Donnerstagabend in der Gruppenliga Kassel 1 eine weitere Niederlage kassiert. Vor rund 100 Zuschauern unterlag die Mannschaft von Trainer Florian Seitz dem TSV Korbach mit 0:2 (0:1) und bleibt damit tief im Tabellenkeller stecken.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 14. Minute in Führung: Nach einer Flanke von der rechten Seite von Henry Lenz verwertete Laurin Lange den Ball per Volley ins Eck. In der Folge vergab Korbach weitere Chancen, unter anderem durch Sven Leonhardt, sodass Homberg zur Pause im Spiel blieb.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Homberg mehr Initiative und hatte durch Nick Körber (63.) und Usman Suleman (74.) aussichtsreiche Gelegenheiten zum Ausgleich. Doch entweder fehlte die Genauigkeit, oder Korbachs Abwehr konnte klären. Auf der Gegenseite blieben die Gäste durch Konter gefährlich und hatten ihrerseits Möglichkeiten, die Entscheidung früher herbeizuführen. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Jeremy Schmidt alles klar. Nach einem Ballverlust der Homberger traf er in der 92. Minute zum 0:2-Endstand.

Während Korbach mit nun 19 Punkten ins obere Mittelfeld vorrückt, verharrt Homberg bei vier Zählern auf dem vorletzten Platz.