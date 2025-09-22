Zu zweit gestellt: Planeggs Flügelspieler Fabijan Podunavac (l.) am Sonntag gegen Penzberg. Schlussendlich trennten sich die Mannschaften im Bezirksliga-Duell 2:2. – Foto: Michael Schönwälder

Wieder kein Dreier daheim: Planegg gibt gegen Penzberg 2:0-Führung aus der Hand Bezirksliga Süd

Der SV Planegg-Krailling gibt eine 2:0-Führung gegen den 1. FC Penzberg aus der Hand. Trainer Pero Vidak war mit dem Ergebnis trotzdem zufrieden.

Planegg – Während sie auswärts bislang eine makellose Bilanz aufweisen, sind die Bezirksliga-Fußballer des SV Planegg-Krailling in Heimspielen dieser Saison etwas anfälliger für Punktverluste. So auch am Sonntag, als der vormalige Tabellenführer zu Hause gegen den 1. FC Penzberg nicht über ein 2:2 (2:2) hinauskam und dadurch seine Spitzenposition an den SC Olching abtreten musste, der tags zuvor furios mit 7:1 gegen Schlusslicht Polling gewonnen hatte. Einen Punkt liegt der SVP nun hinter Olching – und hat überdies schon ein Spiel mehr absolviert. Weil der Rest der Konkurrenz im Kampf um die Topplatzierungen jedoch am Wochenende durch die Bank ebenfalls Punkte liegenließ, festigte Planegg für den Moment zumindest Relegationsrang zwei. „Auch wenn mehr drin gewesen wäre, können wir mit einem Punkt gegen Penzberg leben. Das Resultat geht in Ordnung“, sagte SVP-Trainer Pero Vidak nach dem zweiten Remis in Folge vor heimischem Publikum. Gegen Raisting vor zwei Wochen hatten die Schwarz-Blauen ebenfalls nur unentschieden gespielt (1:1). Obwohl beide Kontrahenten aktuell in den unteren Bereichen der Tabelle stehen, schätzt Vidak insbesondere Penzberg eigentlich deutlich stärker ein. Wie berichtet, kassierte der FCP vergangene Woche einen Punktabzug von vier Zählern.

Gestern, 15:00 Uhr SV Planegg-Krailling Planegg-Kr. 1. FC Penzberg FC Penzberg 2 2 Abpfiff Was der Bezirksliga-Dino aus der Kleinstadt drauf hat, zeigte er über die 90 Minuten immer wieder. Insbesondere nach der Trinkpause in der ersten Halbzeit, Planegg führte dank der Treffer von Valentino Gavric (4.) per Lupfer und Aleksandar Demonjic (33.) mit 2:0, ließen die Gäste ihr Können aufblitzen: Zunächst gelang Marco Hiry nach einer schönen Seitenverlagerung der 1:2-Anschluss (40.), und unmittelbar vor dem Pausenpfiff verwandelte FCP-Toptorjäger Dominik Bacher einen von Mirza Zahirovic verursachten Foulelfmeter zum Ausgleich. „In den ersten 25 Minuten waren wir sehr gut, aber nach der Trinkpause haben wir vergessen, was wir hier tun“, fasste Vidak zusammen. „Man hat gesehen, dass ein 2:0 kein Kapital ist.“ Daher hätte er es gerne gesehen, wenn seine Elf bereits vor dem Penzberger Aufschwung noch ein oder zwei Tore nachgelegt hätte. „Aber wir haben für mein Empfinden zu oft im Strafraum quergelegt, niemand hat sich mal ein Herz gefasst“, so Planeggs Coach.