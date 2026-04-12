 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Wieder kein Befreiungsschlag für Hassia Bingen

Niederlage gegen TuS Marienborn II +++ Seit Oktober ohne Pflichtspiel-Sieg

von Michael Heinze · Heute, 19:34 Uhr · 0 Leser
Hassia Bingen verliert mit 1:5 gegen die TuS Marienborn II.
Hassia Bingen verliert mit 1:5 gegen die TuS Marienborn II. – Foto: Timo Schlitz

Verlinkte Inhalte

BZL Rheinhessen
Marienborn II
Bingen

Die ellenlange Negativserie von Hassia Bingen in der Bezirksliga geht weiter und weiter. Gegen das Topteam TuS Marienborn II erlitt der Vorletzte ein 1:5 (1:2)-Debakel.

„Wie jede Woche könnten wir eine Kassette abspielen“, klagte Hassia-Co-Trainer Nicolai Spira. „Wir waren gut im Spiel und gehen verdient in Führung. Durch einen Torwartfehler fällt das 1:1. wir haben eine hundertprozentige Chance zum 2:1 – und bekommen im direkten Gegenzug das 1:2. Nach der Halbzeit fangen wir ein Gegentor nach einer Ecke und einen direkt verwandelten Eckball. Danach war das Spiel durch.“ Also alles wie immer: „Hinten zu viele individuelle Fehler – und vorne die Tore nicht geschossen.“ Der Spielfilm: 1:0 Daniel Martin (23.), 1:1 Nazar Khalymivsky (25.), 1:2 Müslüm Deliaslan (36.), 1:3 Neil Penner (58.), 1:4 Eigentor Nico Setz (71.), 1:5 Khalymivski (89.). Zuschauer: 80.