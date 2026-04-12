Wieder kein Befreiungsschlag für Hassia Bingen

„Wie jede Woche könnten wir eine Kassette abspielen“, klagte Hassia-Co-Trainer Nicolai Spira. „Wir waren gut im Spiel und gehen verdient in Führung. Durch einen Torwartfehler fällt das 1:1. wir haben eine hundertprozentige Chance zum 2:1 – und bekommen im direkten Gegenzug das 1:2. Nach der Halbzeit fangen wir ein Gegentor nach einer Ecke und einen direkt verwandelten Eckball. Danach war das Spiel durch.“ Also alles wie immer: „Hinten zu viele individuelle Fehler – und vorne die Tore nicht geschossen.“ Der Spielfilm: 1:0 Daniel Martin (23.), 1:1 Nazar Khalymivsky (25.), 1:2 Müslüm Deliaslan (36.), 1:3 Neil Penner (58.), 1:4 Eigentor Nico Setz (71.), 1:5 Khalymivski (89.). Zuschauer: 80.