Wieder in letzter Sekunde – Altenerding gewinnt erstes Spiel gegen Feldmoching

Die SpVgg Altenerding gewinnt im Heimspiel gegen die SpVgg Feldmoching mit 3:2. Am Samstag(15 Uhr) kommt es zum Rückspiel in Feldmoching.

Wie schon in der Vorwoche beim ersten Relegationsspiel beim ASV Habach, als Wiam Takruri in letzter Sekunde zum 3:2-Siegtreffer traf, gelang der SpVgg nun auch im Heimspiel gegen die SpVgg Feldmoching unmittelbar vor dem Abpfiff erneut der entscheidende Treffer.

So dauerte es bis zur ersten Chance mehr als 20 Minuten, doch ein Kopfball von Leonardo Tunjic ging über das Tor. Bei einem Freistoß aus 18 Metern hoffte man auf den Ausgleich, doch diesmal gelang Wiam Takruri kein Kunstschuss wie zuletzt in Habach, sein Versuch blieb in der Feldmochinger Abwehrmauer hängen (34.).

Rettungstat in letzter Sekunde

Zwei Minuten später fasste sich Christoph Luberstetter ein Herz, und sein 25 Meter-Fernschuss schlug hinter Torhüter Semih Cakmakci unter der Latte ein. Kurz vor dem Seitenwechsel drohte der SpVgg aber erneut der Rückstand. Als der Gästekeeper einen Freistoß von der Mittellinie in den Strafraum schlug, konnte die SpVgg nicht klären, doch Loher reagierte überragend und konnte den Schuss des allein vor ihm auftauchenden Harun Baluci reaktionsschnell aus dem kurzen Eck holen.

Die zweite Hälfte begann erneut sehr verhalten, denn beide Teams ließen das spielerische Element vermissen. Erst nach 59 Minuten gab es wieder einen Abschluss, und es war bezeichnend, dass ein Fernschuss von Gabriel Ramaj, der aber das Ziel verfehlte, abgefeuert wurde. Wenig später verabschiedete sich bei den Gästen der bereits verwarnte Balci nach einem taktischen Foul im Mittelfeld mit der Ampelkarte vorzeitig (61.) Diese numerische Überlegenheit führte zwar zu deutlich mehr Ballbesitz bei den Veilchen, aber trotz allem fehlte im Spiel nach vorne die Kreativität, um zu klaren Einschussmöglichkeiten zu kommen.

Die Überlegenheit der Veilchen sorgte für weite Chancen

Als man dann aber mit einer schönen Kombination aufwartete und Pedro Flores das Leder mustergültig durch die Schnittstelle steckte, bot sich eine erstklassige Chance. Allerdings hatte der frei auf das Tor zulaufende Bilalli Pech, denn sein Schuss aus rechter Position verfehlte das lange Eck haarscharf (76.).

Knapper Vorsprung soll am Samstag verteidigt werden

Die Spielweise der Gäste verdeutlichte, dass man mit dem Remis hochzufrieden war, denn Spielverzögerungen und zahlreiche Behandlungspausen ließen den Spielfluss immer mehr zum Erliegen kommen, führte aber dazu, dass der Schiedsrichter nach 90 Minuten eine lange Nachspielzeit anzeigte. So gelang Altenerding in der 97. Minute doch noch der umjubelte Siegtreffer. Bilalli schlug einen Freistoß an die Strafraumgrenze, wo Matthias Loher auf den nachrückenden Mujkic ablegte, und dessen Flachschuss aus 18 Metern ins linke Eck war für Torhüter Cakmakci nicht mehr zu erreichen. Nun gilt es für die Locke-Elf den knappen Vorsprung am Samstag (15 Uhr) beim Rückspiel in Feldmoching zu verteidigen, um auch im nächsten Jahr in der Bezirksliga zu spielen.