Wieder in die Spur finden

U17 des VfL Wolfsburg will in Rostock zurück an die Tabellenspitze

Nach der ersten Saisonniederlage gegen den 1. FC Magdeburg (3:4) will die U17 des VfL Wolfsburg am Samstag (1. November, 12 Uhr) beim Tabellenletzten Hansa Rostock zurückschlagen. Mit einem Sieg könnten die Jungwölfe die Tabellenführung in der DFB-Nachwuchsliga-Vorrundengruppe B zurückerobern.

„Vier Gegentore sind eindeutig zu viel“, sagt Trainer Tobias Holm, der von seiner Mannschaft vor allem eine stabilere Defensivleistung erwartet. „Das haben die Jungs im Pokalspiel schon gezeigt.“ Dort feierte der VfL unter der Woche einen 11:0-Erfolg gegen den VfL Sittensen. Für Holm ist klar: „Wir wollen aus einer disziplinierten Defensive heraus agieren, nichts zulassen und uns über Ballgewinne Chancen erspielen. Wenn wir konzentriert verteidigen, sind wir immer in der Lage, Tore zu schießen.“ Rostock als unangenehmer Gegner

Die Ausgangslage scheint klar: Wolfsburg reist als Favorit zum bislang punktlosen Schlusslicht. Doch Holm warnt vor den Gastgebern: „Rostock kommt mit einer starken Mentalität, wird physisch alles reinwerfen und versuchen, endlich zu punkten." Schon im Hinspiel tat sich der VfL gegen den kompakten Gegner schwer und ging erst kurz vor der Pause in Führung.