Wieder in die Erfolgsspur kommen 1.FC Saarbrücken: Frauen empfangen Schlusslicht Bardenbach

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken hatten zuletzt eher enttäuschende Ergebnisse. Gegen Issel und in Montabaur gab es Niederlagen, der Rückstand zum Spitzenreiter SV Elversberg wurde immer größer. Gegen das Schlusslicht SV Bardenbach will man nun im Heimspiel im Kieselhumes-Stadion (Sonntag, 14 Uhr) wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Damit bei den Frauen des 1. FC Saarbrücken am ersten Advent nicht gleich der ganze Baum brennt, wollen die blau-schwarzen Fußball-Frauen nach zwei Niederlagen am Stück in die erfolgsspur zurückfinden. Zuletzt musste man sich zu Hause TuS Issel und gleich eine Woche später beim 1. FFC Montabaur beugen. Der Abstand auf Spitzenreiter SV Elversberg ist auf acht Punkte angewachsen. "Auf die Tabelle brauchen wir derzeit nicht zu schauen, wir wissen auch so, dass sich unsere Lage gegenüber Elversberg und Schott Mainz verschlechtert hat. Wir wollen im letzten Heimspiel mit einem Sieg reagieren, dabei ist es auch nicht wichtig, in welcher Situation sich der Gast befindet. Wir wollen gewinnen, egal ob wir dabei auch schön oder ansehnlich spielen, Hauptsache wir bekommen mal wieder drei Punkte". Der Gegner SV Bardenbach hat erst zwei Punkte, ist ohne Sieg nach zehn Spielen und kommt als krasser Außenseiter zum Kieselhumes (Anstoß: 14 Uhr). Lara Martin und Lilly Marie Kintzig fehlen wegen Fußverletzungen, auch Allison Wagner kommt nicht zurück. Hannah Wünsche und Lisa Mayer werden wohl erst im neuen Jahr zurückerwartet.