Wieder in Belek: TSV Elstorf im Türkei-Trainingslager Landesligist reist mit 21 Personen an die türkische Riviera

Die Landesliga-Fußballer vom TSV Elstorf sind am Donnerstag (26.1.) in ihr Winter-Trainingslager in Belek aufgebrochen. Die Elstorfer bereiten sich an der türkischen Riviera auf den Abstiegskampf vor. Am Dienstag (31.1.) geht es nach dem sechstägigen Aufenthalt zurück nach Deutschland.