Wieder hohe Niederlage

FC Al-Kauthar II - Spandauer Kickers III Endergebnis 2:6 (HZ 0:2) Torschützen Kauthar: Hayrettin Tanis und Fatih Demirbag Mit 2:6 wurde das Spiel verloren, obwohl man noch in der Halbzeit die große Hoffnung hatte das Spiel zu drehen. Man hatte sich viel vorgenommen, doch ein Patzer in der Abwehr führte schon nach 15 Sekunden zum 0:1. Der Schock saß tief und man erholte sich nur langsam zur Normalform. Eine weitere Unachtsamkeit brachte dann kurz vor der Halbzeit das 0:2. Wie gesagt man war trotzdem guten Mutes das Spiel zu drehen. Die zweite Halbzeit spielt man recht ordentlich, doch letztlich fehlte den Neuköllnern wie so oft die Kondition, und nur mit spielerischen Mitteln war den Spandauern nicht bei zu kommen. Nächsten Sonntag geht es auswärts gegen SG Prenzlauer Berg.