Wieder Großauftakt am Freitag: So läuft der Bezirksliga-Spieltag

Der Freitag bleibt in der Bezirksliga Niederrhein ein beliebter Spieltag, so auch am 3. Spieltag! Hier gibt es alle Spiele, Ergebnisse und Ticker in der Übersicht.
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Bayer Dormagen
Fr., 05.09.25 19:45 Uhr VdS 1920 Nievenheim - MSV Düsseldorf
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Uedesheim
So., 07.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SV Hösel
So., 07.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - Lohausener SV
So., 07.09.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Eller 04
So., 07.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Rhenania Hochdahl
4. Spieltag
So., 07.09.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 07.09.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - TSV Ronsdorf
So., 07.09.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SG Hackenberg
So., 07.09.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SSV Germania Wuppertal
So., 07.09.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SV Solingen 08/10
So., 07.09.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - HSV Langenfeld
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SC Germania Reusrath
So., 07.09.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - Türkgücü Velbert
So., 07.09.25 18:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - FSV Vohwinkel Wuppertal
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SpVg Odenkirchen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRa Brüggen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfL Tönisberg
Sa., 06.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Viersen
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SV Lürrip
So., 07.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SSV Grefrath 1910/24
So., 07.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 07.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC Union Nettetal II
So., 07.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Thomasstadt Kempen
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde Broekhuysen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV Haldern
So., 07.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 07.09.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Westfalia Anholt
So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - DJK Twisteden
So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.09.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Borussia Veen
So., 07.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - Viktoria Goch II
So., 07.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Alemannia Pfalzdorf
4. Spieltag
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - TuS Asterlagen
So., 07.09.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 21 Oberhausen
So., 07.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Duisburger SV 1900
So., 07.09.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Viktoria Buchholz
So., 07.09.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 09 Dinslaken
So., 07.09.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - VfL Repelen
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Mülheimer SV 07
So., 07.09.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger FV 08
4. Spieltag
So., 07.09.25 11:00 Uhr TuSEM Essen 1926 - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 07.09.25 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - DJK Arminia Lirich 1920
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - SuS Haarzopf
So., 07.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - SpVgg Steele
So., 07.09.25 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Fortuna Bottrop
So., 07.09.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Heisinger SV
So., 07.09.25 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 07.09.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Dostlukspor Bottrop
So., 07.09.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - Spvgg Sterkrade-Nord
