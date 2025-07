"Wieder gekommen um zu bleiben"

VfL Wanfried erwartet zum Saisonstart den TSV Hertingshausen

Nach dem Abstieg in der Saison 2023/2024 aus der Gruppenliga gewann der VfL Wanfried in der letzten Spielzeit die Meisterschaft in der Kreisoberliga Werra-Meißner und somit gelang den Brombeermännern der sofortige Wiederaufstieg in die Gruppenliga. Am Sonntag fällt nun mit der Begegnung im heimischen Werrastadion gegen den TSV Hertingshausen der Startschuss in die neue Saison. Mit den Gästen aus Hertingshausen hat der VfL in der Abstiegssaison keine guten Erfahrungen gemacht, kassierte man doch in beiden Spielen zwei Niederlagen. Der TSV, der in der vergangenen Saison den 5. Tabellenplatz in der Gruppenliga belegte, geht gegen den Aufsteiger als klarer Favorit in die Partie. Das Team von VfL-Coach Marco Althans will natürlich in dem Spiel gegen den TSV für eine Überraschung sorgen und wird alles in die Waagschale werfen, damit die drei Punkte im Werrastadion bleiben. Marco Althans trägt seit Ende Juni die Verantwortung als Trainer bei den Brombeermännern an der Seitenlinie. "Seit Beginn meiner Tätigkeit in Wanfried bin ich begeistert von der VfL-Familie und auch die Fußballabteilung ist gut aufgestellt. Ich arbeite sehr gerne mit jungen Menschen zusammen und habe Spaß daran sie weiterzuentwickeln. Die Jungs haben eine tolle Kreisoberliga-Serie gespielt und können sich jetzt in der Gruppenliga weiter beweisen" so Marco Althans. "Wir konnten uns gut verstärken und es ist auch wichtig, dass die erfolgreiche Mannschaft zusammenbleibt. Wir sollten aber alle gemeinsam demütig und mit Respekt an die Mission Klassenerhalt gehen. Ich bin persönlich überzeugt unser Ziel erreichen zu können, wohlwissend das immer alles zusammen passen und jeder seinen Teil dazu beitragen muss. Für mich sind Topfavoriten Eintracht Baunatal, Bosporus Kassel, Kaufungen, Hertingshausen, Rengershausen und Sandershausen auf die Meisterschaft in der Gruppenliga. Alle anderen Vereine schätze ich auf Augenhöhe mit uns ein, wo du jedes Spiel gewinnen und auch verlieren kannst", betonte Marco Althans weiter.