Wieder geht ein 50:50-Spiel an den Gegner

Er gab‘s gerne zu: Beim Abschied der verdienten Spieler „sind Tränen gekullert“ – Eintracht-Trainer Flo Beutlhauser. – Foto: Habschied

Die Lage wird besorgniserregend für die Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld, in Unterföhring unterlagen sie 1:3.

Die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld waren am Samstag im Auswärtsspiel beim FC Unterföhring kurz davor, Zählbares einzufahren – und standen nach einer 1:3-Niederlage doch mit leeren Händen da. Trainer Florian Beutlhauser, eigentlich ein besonnener Zeitgenosse, wählte klare Worte: „Heute haben uns zwei klare Fehlentscheidungen und die eigene Dummheit ein besseres Ergebnis gekostet.“

Für die Eintracht wäre mindestens ein Punkt möglich gewesen – auch wenn es danach zunächst nicht aussah. Unterföhring bestimmte die Anfangsphase, hatte mehr Ballbesitz. Gefährlich wurden die Gastgeber zwar nicht, „trotzdem hatten wir ein ungutes Gefühl“, so Beutlhauser.

Die Eintracht kam jedoch immer besser mit dem System des Gegners zurecht und erspielte sich erste Abschlüsse. Zwei davon waren Hochkaräter: Fabian Barth setzte den Ball an die Latte, Lukas Paunert köpfte nach einer Ecke knapp neben den Pfosten. Kurz vor der Pause kam Unterföhring dann noch mal auf, das 0:0 zur Pause war aber leistungsgerecht.

Frust nach zwei Schiri-Entscheidungen

Kurz nach Wiederbeginn folgte der erste Aufreger: Fabian Barth klaute einem Unterföhringer Innenverteidiger den Ball und wurde dann von diesem zu Fall gebracht – doch der Schiedsrichter ließ weiterlaufen. Für Beutlhauser unverständlich: „Fabi hatte sogar einen geschwollenen Knöchel. Das war ein klares Foul und damit eine klare Notbremse.“ Es ging aber mit elf gegen elf ㈠weiter.

Nach einer guten Stunde folgte eine weitere Szene, die Beutlhauser ärgerte: Nach einem langen Ball kam Torhüter Fabio Di Salvo zu spät, Paunert konnte aber für seinen geschlagenen Keeper in höchster Not klären. Plötzlich ertönte ein Pfiff. Der Schiedsrichter entschied auf Foul von Di Salvo: Strafstoß. „Die nächste klare Fehlentscheidung“, sagte Beutlhauser. Di Salvo ärgerte sich so sehr, dass er wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz musste. „Das war dumm, da muss er sich im Griff haben“, so Beutlhauser über seinen Torhüter. Tayfun Arkadas verwandelte den Elfer sicher (65.).

Die Karlsfelder zeigten eine starke Reaktion, sie waren das bessere Team – auch, weil die eingewechselten Thomas Ettenberger, Fabian Schäffer und Deniz Yilmaz für frischen Wind sorgten. Die Belohnung war der Ausgleich durch Yilmaz, der auf Zuspiel von Felix Schimpfermann das 1:1 erzielte (80.). Karlsfeld schnupperte nun sogar am Punkt, bis der eingewechselte Torhüter Ivan Bagaric nach einem langen Ball nicht zupackte. Florian Orth nutzte dies aus und erzielte das 2:1 für Unterföhring (89.). Kurz darauf sorgte Fabian Porr mit dem 3:1 für die Entscheidung (90.+3) – und Frust bei den Karlsfeldern.

Beutlhauser haderte: „Das ist bitter und ärgerlich – aber auch ein Spiegelbild der Saison: Diese 50:50-Spiele gehen zu oft an den Gegner.“ Auch deshalb steckt die Eintracht in akuter Abstiegsnot.